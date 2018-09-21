Олімпійський десант у Сновську

Перше, про що вони спитали, привітно посміхаючись, виходячи з автомобіля в Сновську: «Чи колись був у вашому місті такий десант?» Вони – це прославлені українські біатлоністи, призери світових та європейських чемпіонатів, учасники декількох Олімпійських ігор – заслужений майстер спорту Ніна Лемеш, заслужений майстер спорту Андрій Дериземля, майстри спорту міжнародного класу брати Роман та Артем Прима.
Відомі олімпійці прибули до нашого міста, щоб взяти участь у проведенні відкритого Олімпійського уроку для учнів закладів освіти ОТГ. Запросив їх сектор сім’ї, молоді та спорту управління освіти Сновської міської ради.
Ажіотаж навколо Олімпійського уроку був неабиякий: вже минулорічний відкритий урок показав, що молоді цікаво бути учасниками масових заходів, в ході яких використовуються динамічні форми спілкування. Бажаючих бути присутніми на заході було стільки, що зала РБК на змогла забезпечити всіх сидячими місцями і багатьом довелось стоячи вітати гостей. Проте майже ніхто з учнів не був в образі на цей факт.
Шаленими оплесками одного за одним вітали учні гостей Олімпійського уроку. Радістю світились очі юнаків і дівчат, коли вони слухали розповіді спортсменів про їхні шляхи у спорті та про участь в Олімпійських іграх. А потім почалось спілкування в форматі «питання – відповідь». Знані у всьому світі спортсмени відверто і просто відповідали на запитання, яких набралось декілька десятків. Надходили до гостей і мальовані на колінах листівки зі словами подяки та добрих побажань, на які «вчителі – олімпійці» зворушливо реагували.
У ході жвавої олімпійської вікторини розігрувались окремі призи з рук маститих спортсменів.
А ще під бурхливі оплески відбулось нагородження найкращих спортсменів та активістів спорту району. Відзнаками національного Олімпійського комітету (Чернігівського відділення), грамотами та подяками райдержадміністрації, цінними подарунками та дипломами від міської ради було нагороджено більше півсотні сновських спортсменів та окремі навчальні заклади освіти.
Подарунком всім присутнім стали показові виступи дівчат з відділення спортивної гімнастики Сновської ДЮСШ.
Завершуючи свій візит до нашого міста, майстри спорту оглянули будівельний майданчик на стадіоні «Колос» та побували в гостях в Сновській ДЮСШ.
Сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради
Відомі олімпійці прибули до нашого міста, щоб взяти участь у проведенні відкритого Олімпійського уроку для учнів закладів освіти ОТГ. Запросив їх сектор сім’ї, молоді та спорту управління освіти Сновської міської ради.
Ажіотаж навколо Олімпійського уроку був неабиякий: вже минулорічний відкритий урок показав, що молоді цікаво бути учасниками масових заходів, в ході яких використовуються динамічні форми спілкування. Бажаючих бути присутніми на заході було стільки, що зала РБК на змогла забезпечити всіх сидячими місцями і багатьом довелось стоячи вітати гостей. Проте майже ніхто з учнів не був в образі на цей факт.
Шаленими оплесками одного за одним вітали учні гостей Олімпійського уроку. Радістю світились очі юнаків і дівчат, коли вони слухали розповіді спортсменів про їхні шляхи у спорті та про участь в Олімпійських іграх. А потім почалось спілкування в форматі «питання – відповідь». Знані у всьому світі спортсмени відверто і просто відповідали на запитання, яких набралось декілька десятків. Надходили до гостей і мальовані на колінах листівки зі словами подяки та добрих побажань, на які «вчителі – олімпійці» зворушливо реагували.
У ході жвавої олімпійської вікторини розігрувались окремі призи з рук маститих спортсменів.
А ще під бурхливі оплески відбулось нагородження найкращих спортсменів та активістів спорту району. Відзнаками національного Олімпійського комітету (Чернігівського відділення), грамотами та подяками райдержадміністрації, цінними подарунками та дипломами від міської ради було нагороджено більше півсотні сновських спортсменів та окремі навчальні заклади освіти.
Подарунком всім присутнім стали показові виступи дівчат з відділення спортивної гімнастики Сновської ДЮСШ.
Завершуючи свій візит до нашого міста, майстри спорту оглянули будівельний майданчик на стадіоні «Колос» та побували в гостях в Сновській ДЮСШ.
Сектор сім’ї, молоді та спорту міської ради
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