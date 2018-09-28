Тематичні виставки-експозиції зацікавили не одне покоління людей

21 вересня Сновщина святкувала одразу два важливих та урочистих свята – 75 річницю визволення Чернігівщини від нацистських окупантів та День партизанської слави.
З нагоди цієї дати в Сновському історичному музеї з 17 по 23 вересня діяли тематичні виставки-експозиції «З партизанського побуту» та «З історії опору нацистським окупантам на Сновщині 1941-1943 рр». На них експонувалися фотографії мешканців району, членів підпільних та партизанських організацій, їх особисті речі та багато інших пізнавальних речей.
– Ця виставка, - розповідає головний зберігач фондів Наталія Шенько, має нагадати сучасникам про трагічні та героїчні події, що відбулися в минулому. – Ми маємо вшанувати пам’ять людей, які, проливаючи свою кров та жертвуючи собою, вибороли для нас право на життя.
Окремі стенди присвячувалися діяльності партизанів, окремі – підпільників. На них розміщувалися їх особисті речі та фотографії.
Для музею вже стало традицією цього дня відвідувати могилу підпільників, долучаючи до цього і вихованців ВПУЛГ.
Наш край славиться багатьма відомими героями війни. Зокрема, 9 уродженців нашого району за участь у Другій світовій отримали звання Героя Радянського Союзу, а двоє з них – повні кавалери «Ордену слави». На одній із вітрин представили речі одного з кавалерів ордену – уродженця села Петрівки Павла Семака. І одяг, і листи, і книги Павла Івановича його родичі особисто привезли до музею, аби пам’ять про їх предка залишилася для майбутніх поколінь.
Загалом, багато сновчан із задоволенням переглянули ці виставки, адже вони дуже цікаві та пізнавальні як для школярів, так і для тих, хто цікавиться історією свого рідного краю.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
З нагоди цієї дати в Сновському історичному музеї з 17 по 23 вересня діяли тематичні виставки-експозиції «З партизанського побуту» та «З історії опору нацистським окупантам на Сновщині 1941-1943 рр». На них експонувалися фотографії мешканців району, членів підпільних та партизанських організацій, їх особисті речі та багато інших пізнавальних речей.
– Ця виставка, - розповідає головний зберігач фондів Наталія Шенько, має нагадати сучасникам про трагічні та героїчні події, що відбулися в минулому. – Ми маємо вшанувати пам’ять людей, які, проливаючи свою кров та жертвуючи собою, вибороли для нас право на життя.
Окремі стенди присвячувалися діяльності партизанів, окремі – підпільників. На них розміщувалися їх особисті речі та фотографії.
Для музею вже стало традицією цього дня відвідувати могилу підпільників, долучаючи до цього і вихованців ВПУЛГ.
Наш край славиться багатьма відомими героями війни. Зокрема, 9 уродженців нашого району за участь у Другій світовій отримали звання Героя Радянського Союзу, а двоє з них – повні кавалери «Ордену слави». На одній із вітрин представили речі одного з кавалерів ордену – уродженця села Петрівки Павла Семака. І одяг, і листи, і книги Павла Івановича його родичі особисто привезли до музею, аби пам’ять про їх предка залишилася для майбутніх поколінь.
Загалом, багато сновчан із задоволенням переглянули ці виставки, адже вони дуже цікаві та пізнавальні як для школярів, так і для тих, хто цікавиться історією свого рідного краю.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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