5 вересня 2018 року в ході виконання бойового завдання в зоні проведення ООС під час обстрілу противниками наших позицій з протитанкових гранатометів та мінометів, поблизу н.п. Водяне, Волноваського району, Донецької області загинув старший матрос АВДІЄНКО Максим Олександрович.
Максим Олександрович народився 29 січня 1998 року у с.Гірськ, Щорського району, Чернігівській області.
У 2013 році закінчив 9 класів Щорської районної гімназії та вступив до Щорського вищого професійного училища лісового господарства, яке закінчив у 2016 році за спеціальністю «озеленювач, лісник, єгер». Одружений.
У 2013 році закінчив 9 класів Щорської районної гімназії та вступив до Щорського вищого професійного училища лісового господарства, яке закінчив у 2016 році за спеціальністю «озеленювач, лісник, єгер». Одружений.
На військову службу направлений 27 липня 2016 року Щорським районним військовим комісаріатом до військової частини В4264. Проходив військову службу в зенітно-артилерійському підрозділі військової частини А1275.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Максима.
Комментариев нет:
Отправить комментарий