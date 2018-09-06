Привітали підприємців Сновщини

Минулої п’ятниці міський голова Олександр Медведьов привітав з професійним святом підприємців Сновщини. На території об’єднаної громади зареєстровано 517 представників малого бізнесу. Податкові надходження цієї категорії платників податків сприяють стабільному наповненню місцевого бюджету. А підприємництво взагалі є запорукою економічного зростання всієї України.
- Підприємці - це сміливі і впевнені в собі люди, і перед усім - відповідальні. Дякую всім вам, що ви розвиваєте наш край, даєте роботу людям, - сказав Олександр Олександрович у вітальному слові.
Представники місцевого бізнесу - це депутати міськради та облради, активні діячі громадського життя Сновщини, спонсори різних заходів і благодійники. 24-ом підприємцям ОТГ в цей день голова об’єднаної громади оголосив подяки. Він також висловив вдячність тим бізнесменам, які переймаються благоустроєм, чиї території підприємств і організацій завжди впорядковані і естетично оформлені.
Після офіційної частини заходу всіх присутніх привітав народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» під керівництвом Оксани Бондаревської.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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