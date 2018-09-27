Зміни у фінансуванні страхувальників набудуть чинності в понеділок

З 01.10.2018 набуває чинності Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФССУ, який було затверджено правлінням Фонду 19 липня 2018 року.Питання реалізації його положень обговорили 27 вересня за участі представників виконавчої дирекції ФССУ, керівників та спеціалістів управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві під час селекторної наради.
В.о. директора виконавчої дирекції Фонду Сергій Нестеров зазначив, що прийнятий Порядок має на меті перейти до нового формату відносин із страхувальниками, орієнтованого на спрощення, збільшення ефективності та мінімізацію перевірок: «Наше головне завдання зараз – впровадити нові підходи до обслуговування страхувальників. Забезпечити приймання документів в електронному вигляді, зменшити навантаження на роботодавців. Частково за рахунок збільшення навантаження на працівників робочих органів, які з першого жовтня будуть здійснювати попередній контроль правильності нарахування виплат. Якщо у заявах-розрахунках будуть виявлені помилки, буде діалог із роботодавцем і рекомендації щодо усунення недоліків, а не санкції. Від перевірок страхувальників, які працюють у межах закону, ми маємо відійти».
Крім того, за словами С. Нестерова, на розгляд правління Фонду готується проект постанови про відміну з 01.01.2019 звіту страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП.
Директор департаменту страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції Фонду Світлана Зарубіна роз’яснила питання фінансування страхувальників для надання окремих виплат потерпілим на виробництві, виплат внутрішньо переміщеним особам та ін.
Ганна Харченко, заступник директора департаменту страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції ФССУ, надала методичні рекомендації із заповнення нової форми заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам, страхових виплат потерпілим на виробництві, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.
Директор департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів ВД ФССУ Роман Яхимович і представники розробника прикладного програмного забезпечення надали роз’яснення щодо особливостей подачі страхувальниками заяв-розрахунків в електронній формі, їх приймання відділеннями управлінь виконавчої дирекції Фонду, а також особливостей налаштування і можливостей програмного забезпечення та вимог щодо приймання і опрацювання заяв-розрахунків з 01 жовтня 2018 року.
Усі відділення управлінь виконавчої дирекції Фонду провели успішні тестування системи електронного обслуговування та готові до прийому заяв-розрахунків, повідомлень про виплату коштів та звітів у електронному вигляді з 01 жовтня.
Як зазначалось, новий Порядок фінансування страхувальників з 01 жовтня 2018 року вносить ряд змін. Зокрема, набуває чинності оновлена форма заяви-розрахунку, впроваджується новий документ – повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, надається можливість подачі зазначених документів в електронному вигляді із використанням електронного цифрового підпису тощо.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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