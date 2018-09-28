Вільна боротьба

22 вересня у Ніжині відбувся відкритий міжобласний турнір з вільної боротьби серед юнаків кількох вікових груп на Кубок олімпійської чемпіонки І.Мерлені.
21 команда з семи областей України та м. Києва приїхали до Ніжина (загалом близько 240 учасників). Сновщину представляли 10 спортсменів – вихованці ДЮСШ «Колос» та члени СК «Витязь». Напружені та цікаві сутички точилися весь день на трьох борцівських килимах.
За підсумками змагань наші хлопці вибороли три перших місця – Дмитро Кузьменко (26 кг), Назар Трус (32 кг) та Вадим Кожем’якін (35 кг). Дмитро Мороз цього разу виборов третє місце у ваговій категорії 38 кг.
Нагородження проводила заслужений майстер спорту України, олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені. Наш Назар Трус отримав з її рук кубок за номінацією «Олімпійська надія».
Участь команди борців Сновська відбулася за допомоги деяких батьків та народного депутата А. Євлахова.
21 команда з семи областей України та м. Києва приїхали до Ніжина (загалом близько 240 учасників). Сновщину представляли 10 спортсменів – вихованці ДЮСШ «Колос» та члени СК «Витязь». Напружені та цікаві сутички точилися весь день на трьох борцівських килимах.
За підсумками змагань наші хлопці вибороли три перших місця – Дмитро Кузьменко (26 кг), Назар Трус (32 кг) та Вадим Кожем’якін (35 кг). Дмитро Мороз цього разу виборов третє місце у ваговій категорії 38 кг.
Нагородження проводила заслужений майстер спорту України, олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені. Наш Назар Трус отримав з її рук кубок за номінацією «Олімпійська надія».
Участь команди борців Сновська відбулася за допомоги деяких батьків та народного депутата А. Євлахова.
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