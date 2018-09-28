Коли не зрозуміли одне одного

Нещодавно у номері «Променя» вийшла стаття «Чому школи не забезпечують наших дітей елементарним – підручниками?», в якій Анастасія Мятенко, мати двох учнів Тихоновицької ЗОШ відмовлялася купувати книжку, буцімто запропоновану дирекцією школи, якої не вистачило її синові.
Натомість, до редакції звернулися решта батьків, чиї діти ходять до четвертого класу цієї ж школи та повідомили, що рішення купити книгу, котрої не вистачало, було прийнято самими ж батьками. «Директор школи Галина Бебех, запропонувала виділити папір, аби підручник, якого не вистачило, можна було відксерити. На батьківських зборах всі батьки одноголосно вирішили, що вигідніше буде просто замовити цю книжку в Інтернеті, бо з тими копіями дітям буде не зручно»,- говорять батьки дітей. Дещо пізніше і сама Анастасія Мятенко зателефонувала та розповіла, що неправильно зрозуміла інформацію, яка прозвучала на батьківських зборах.
Врешті-решт, конфлікт, причиною якого стало невеличке нерозуміння одне одного, обидві сторони вирішили швидко.
Тетяна ЛИТВИН
Натомість, до редакції звернулися решта батьків, чиї діти ходять до четвертого класу цієї ж школи та повідомили, що рішення купити книгу, котрої не вистачало, було прийнято самими ж батьками. «Директор школи Галина Бебех, запропонувала виділити папір, аби підручник, якого не вистачило, можна було відксерити. На батьківських зборах всі батьки одноголосно вирішили, що вигідніше буде просто замовити цю книжку в Інтернеті, бо з тими копіями дітям буде не зручно»,- говорять батьки дітей. Дещо пізніше і сама Анастасія Мятенко зателефонувала та розповіла, що неправильно зрозуміла інформацію, яка прозвучала на батьківських зборах.
Врешті-решт, конфлікт, причиною якого стало невеличке нерозуміння одне одного, обидві сторони вирішили швидко.
Тетяна ЛИТВИН
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