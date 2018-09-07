Гаряча пора для пожежних

2 вересня о 19 год. 19 хв. на ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу у Сновську по вул. Залізничній, біля буд. 4.
Горів гараж розміром 3х4 м. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи при спалюванні сухої трави. Внаслідок пожежі пошкоджено покрівлю на площі 3 м кв.
Майже щодня надходять повідомлення до пожежно-рятувальної частини Сновська про те, що горить суха трава. 1 вересня вона горіла поблизу с.Займище, наступного дня - у с. Гвоздиківка по вул.Річній. А 4 вересня пожежні прийняли аж чотири виклики: горіла солома (1 тонна) у Хотуничах та зайнялася суха трава поблизу Сновська (1,1 га) і Гвоздиківки (8 га).
Рятувальники закликають громадян відмовитись від спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків! Адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу, а й спричинює до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров’ю людей. Пам’ятайте: за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
Горів гараж розміром 3х4 м. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи при спалюванні сухої трави. Внаслідок пожежі пошкоджено покрівлю на площі 3 м кв.
Майже щодня надходять повідомлення до пожежно-рятувальної частини Сновська про те, що горить суха трава. 1 вересня вона горіла поблизу с.Займище, наступного дня - у с. Гвоздиківка по вул.Річній. А 4 вересня пожежні прийняли аж чотири виклики: горіла солома (1 тонна) у Хотуничах та зайнялася суха трава поблизу Сновська (1,1 га) і Гвоздиківки (8 га).
Рятувальники закликають громадян відмовитись від спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків! Адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу, а й спричинює до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров’ю людей. Пам’ятайте: за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
Комментариев нет:
Отправить комментарий