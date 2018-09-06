Прорив водопровідної труби усунули. Де чекати ще?

У понеділок 27 серпня у водопровідній мережі Сновська знизився тиск. А це означало, що на ділянці стався прорив труби. Від нестачі води потерпали дитсадок №1, школа №2 та житловий будинок.
Водопровідна мережа міста знаходиться в оренді ПрАТ «Комунальник», який її обслуговує. Працівники підприємства витратили три дні на пошук місця прориву, а потім ще два дні на його усунення. Довелося перекрити рух транспорту по вул.Незалежності поблизу магазину «Дім техніки», порушити новий асфальт і викопати для проведення робіт глибоку яму.
– Водопровідна та каналізаційна мережа міста була побудована у 60-х на початку 70-х років минулого століття. А саме ця ділянка, де сталася аварія – у 1967 році, - розповідає голова правління ПрАТ «Комунальник» Анатолій Дуля. - Термін експлуатації труб давно минув. Їх терміново необхідно замінювати на нові, бо в будь-який час і в будь-якому місці може статися нова аварія.
Слюсар аварійно-відновлювальних робіт Петро Ходорич завершив «латати» трубу.
Звичайно, це проблема не тільки Сновська, а всієї України. Мало не щодня по телевізору бачимо, як фонтани води б’ють з-під асфальту в різних містах. Тому, як каже керівник «Комунальника», міській раді варто вже зараз розробляти проекти для реконструкції і капітального ремонту водопровідної та каналізаційної мережі Сновська, знаходити кошти на поступову заміну труб, не чекати, поки знову станеться аварія.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Водопровідна мережа міста знаходиться в оренді ПрАТ «Комунальник», який її обслуговує. Працівники підприємства витратили три дні на пошук місця прориву, а потім ще два дні на його усунення. Довелося перекрити рух транспорту по вул.Незалежності поблизу магазину «Дім техніки», порушити новий асфальт і викопати для проведення робіт глибоку яму.
– Водопровідна та каналізаційна мережа міста була побудована у 60-х на початку 70-х років минулого століття. А саме ця ділянка, де сталася аварія – у 1967 році, - розповідає голова правління ПрАТ «Комунальник» Анатолій Дуля. - Термін експлуатації труб давно минув. Їх терміново необхідно замінювати на нові, бо в будь-який час і в будь-якому місці може статися нова аварія.
Слюсар аварійно-відновлювальних робіт Петро Ходорич завершив «латати» трубу.
Звичайно, це проблема не тільки Сновська, а всієї України. Мало не щодня по телевізору бачимо, як фонтани води б’ють з-під асфальту в різних містах. Тому, як каже керівник «Комунальника», міській раді варто вже зараз розробляти проекти для реконструкції і капітального ремонту водопровідної та каналізаційної мережі Сновська, знаходити кошти на поступову заміну труб, не чекати, поки знову станеться аварія.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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