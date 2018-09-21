Усе в її житті – з любов`ю

Тихого лагідного серпня Алла Федотівна Петрик була у числі тих, хто проводив у Кучинівці День села. Неговірка, з виду часом зосереджена у собі, тоді вона горіла сердечним вогнем і буквально перевтілювалася, коли йшлося про народознавство, національні традиції, людей її рідного населеного пункту.
Вчителька за фахом Алла Федотівна все життя робила й робить те, що має залишитися у спогадах не одного покоління земляків. І життя її справді не рядове, й на нього можна рівнятися, озиватися калатанням серця…
За її плечима поховання батьків і чоловіка, виховання двох власних синів і десятків синів і дочок Кучинівської школи, безкінечна робота на городі і по хазяйству… Все те – і переживалося, і виконується гідно, з якимось особистим, притаманним лише їй присмаком, що дається окремо кожній особистості. Від Бога, долею.
Час летить, роки минають, а Алла Федотівна така ж енергійна, завзята, заклопотана вирішенням маленьких і великих проблем. Охоче поринає у світ захоплень – створення ляльок-мотанок, інших виробів із соломки, тіста, глини, клаптиків паперу і тканин. Створює їх з любов’ю, без якої взагалі жодну добру справу свою не виконує…
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Вчителька за фахом Алла Федотівна все життя робила й робить те, що має залишитися у спогадах не одного покоління земляків. І життя її справді не рядове, й на нього можна рівнятися, озиватися калатанням серця…
За її плечима поховання батьків і чоловіка, виховання двох власних синів і десятків синів і дочок Кучинівської школи, безкінечна робота на городі і по хазяйству… Все те – і переживалося, і виконується гідно, з якимось особистим, притаманним лише їй присмаком, що дається окремо кожній особистості. Від Бога, долею.
Час летить, роки минають, а Алла Федотівна така ж енергійна, завзята, заклопотана вирішенням маленьких і великих проблем. Охоче поринає у світ захоплень – створення ляльок-мотанок, інших виробів із соломки, тіста, глини, клаптиків паперу і тканин. Створює їх з любов’ю, без якої взагалі жодну добру справу свою не виконує…
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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