Для учасників АТО та постраждалих під час Революції Гідності

Професійне навчання зазначених категорій громадян здійснюється за кошти держбюджету за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами, строк якого не може перевищувати 12 місяців. Протягом 2016-2018 років за направленням управління соцзахисту населення РДА 21 учасник АТО пройшов навчання в Щорській автомобільній школі. Вони отримали водійські права категорії «В» та «D».
Для отримання послуги з професійної адаптації учасникам АТО та постраждалим внаслідок Революції Гідності необхідно звернутися до управління соціального захисту населення РДА за адресою: м. Сновськ, вул. Гомельська, 26, каб. 15.
Телефон для довідок 2-13-38.
Для отримання послуги з професійної адаптації учасникам АТО та постраждалим внаслідок Революції Гідності необхідно звернутися до управління соціального захисту населення РДА за адресою: м. Сновськ, вул. Гомельська, 26, каб. 15.
Телефон для довідок 2-13-38.
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