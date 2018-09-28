Гостювали, вшановували, відпочивали

Все це було у Тур’ї 21 вересня, коли у центрі села, на імпровізованому майданчику, зібрався великий гурт людей. Усі такі піднесені, нарядні, усміхнені. А навколо майданчика розмістилися виставки місцевих умільців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.
Вабили око вишиванки, біжутерія, мережива, плетиво, усе, чим багата фантазія жителів цього прекрасного села. Села, у якого поважний вік, поважна історія і оптимістичне майбутнє. Це майбутнє доводила присутність на заході молоді, маленьких діточок.
Побажати мешканцям цієї громади нових успіхів приїхало багато гостей на чолі з трьома першими посадовцями Сновщини: головою громади Олександром Медведьовим, головами РДА й райради Валерієм Радібедою й Ніною Кухаренко, іншими запрошеними. Стрічали їх із хлібом-сіллю, зичили здоров’я й добра, бажали не забувати проблеми сільчан. А на чолі всього дійства була в.о.старости Тамара Мартиненко, залюблена у життя і свою безкінечну роботу, що не вимірюється ні графіками, ні вихідними.
На висоті виявилися й учасники художньої самодіяльності, підготувавши прекрасну різножанрову програму. Сподобалася кожному. Як і загалом ціла святкова програма, пересипана любов’ю і талантами.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Вабили око вишиванки, біжутерія, мережива, плетиво, усе, чим багата фантазія жителів цього прекрасного села. Села, у якого поважний вік, поважна історія і оптимістичне майбутнє. Це майбутнє доводила присутність на заході молоді, маленьких діточок.
Побажати мешканцям цієї громади нових успіхів приїхало багато гостей на чолі з трьома першими посадовцями Сновщини: головою громади Олександром Медведьовим, головами РДА й райради Валерієм Радібедою й Ніною Кухаренко, іншими запрошеними. Стрічали їх із хлібом-сіллю, зичили здоров’я й добра, бажали не забувати проблеми сільчан. А на чолі всього дійства була в.о.старости Тамара Мартиненко, залюблена у життя і свою безкінечну роботу, що не вимірюється ні графіками, ні вихідними.
На висоті виявилися й учасники художньої самодіяльності, підготувавши прекрасну різножанрову програму. Сподобалася кожному. Як і загалом ціла святкова програма, пересипана любов’ю і талантами.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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