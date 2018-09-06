У дитячій музичній школі

У перший день вересня, який за традицією називається Днем знань, в нашій школі теж розпочався новий навчальний рік.
У фойє, святково прикрашеному жовто-блакитними кульками, під звуки музики учнів та батьків зустрічали дирекція та викладачі закладу. Пролунав перший дзвоник. Учні отримали новенькі щоденники дитячої музичної школи ім. Н.Г.Рахліна, побували на виховних годинах. Було море квітів, багато привітань та сподівань на те, що у процесі реформування наша мистецька школа залишиться однією з найкращих шкіл, яка зможе виховати всебічно розвинену особистість та задовольнити потреби всіх здобувачів освіти. Щасливого плавання в океані знань, музики та краси учням і педагогам закладу!
Ольга Свистунова,
директор ДМШ
У фойє, святково прикрашеному жовто-блакитними кульками, під звуки музики учнів та батьків зустрічали дирекція та викладачі закладу. Пролунав перший дзвоник. Учні отримали новенькі щоденники дитячої музичної школи ім. Н.Г.Рахліна, побували на виховних годинах. Було море квітів, багато привітань та сподівань на те, що у процесі реформування наша мистецька школа залишиться однією з найкращих шкіл, яка зможе виховати всебічно розвинену особистість та задовольнити потреби всіх здобувачів освіти. Щасливого плавання в океані знань, музики та краси учням і педагогам закладу!
Ольга Свистунова,
директор ДМШ
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