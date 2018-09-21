Набір активістів для участі в тренінгу «Діалог як інструмент вирішення конфліктів та прийняття рішень на рівні громади»

Громадська організація Центр «Доброчин» оголошує конкурсний набір представників громадських організацій, активістів та представників місцевих влад Менської і Сновської об’єднаних територіальних громад до участі втриденному тренінгу на тему "Діалог як інструмент вирішення конфліктів та прийняття рішень на рівні громади".
Під час тренінгу учасники дізнаються більше про те як визначати та формулювати проблему, альтернативні способи вирішення конфліктів(проблем), ефективні інструменти прийняття рішень у громаді.
В результаті проходження навчання учасники зможуть:
• оволодіти знаннями та навичками конструктивного вирішення конфлікту,
• ознайомитись із психологічними особливостями поведінки в конфлікті,
• опановувати власні емоції, емоції співрозмовника та ефективно спілкуватись,
• будувати стратегію поведінки в конфліктній ситуації та з легкістю визначати стратегію поведінки співрозмовника,
• визначати інтереси та потреби співрозмовника та вміти з ними працювати,
• отримати цінний досвід ведення переговорів та посередництва під час обговорень,
• навчитись допомагати сторонам знаходити оптимальне рішення у будь-якій конфліктній ситуації.
До участі в тренінгу на конкурсні основі буде відібрано 20 учасників, по 10 осіб від кожної громади (Менської і Сновської ОТГ).
Критерії відбору для участі:
· наявність мотивації оволодіти знаннями та навичками конструктивного вирішення конфліктів в громаді
· готовність до застосування отриманих знань та навичок в практичній діяльності.
Дати проведення: 3-5 жовтня 2018 року, Чернігівза адресою: вул. Шевченка 105а, м. Чернігів.
Проїзд, проживання у готелі, харчування – оплачується організаторами.
Для участі у навчанні необхідно конкурсну анкету можна заповнити за посиланням.
Анкети приймаються до 28 вересня 2018 року включно. Відібраним учасникам буде надіслано запрошення.
Метою проекту «Управління конфліктом в громадах для якісних змін», що здійснюється Центром «Доброчин» за підтримки Програми МФВ «Демократична практика”, є діалог і залучення громадян до участі в проведенні реформ освіти та місцевого самоврядування.
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