Не спалюйте суху траву !!!

На території Сновської громади протягом 2015-2018 року виникло більше 150 пожеж сміття та залишків сухої рослинності, які призвели до знищення чи пошкодження понад 30 будівель та нанесено збитки на суму понад 200 тис. грн.
Як приклад, пожежа, яка виникла на «Єврейському кладовищі». Одним з кричущих випадків за останній час є загорання торфу біля с.Гвоздиківка, яке виникло від недбалого ставлення мешканців села до оточуючого середовища (загорання виникло як результат спалювання сухих залишків рослинності на городах).
У населених пунктах таке «господарювання» теж ні до чого доброго не призводить: спалення сухої трави, листя чи бадилля на присадибних ділянках переростає у неконтрольоване горіння, часто загрожує знищенню будівель та споруд житлового сектору.
Так тільки минулого тижня на території району від спалювання сухої трави виникло 9 пожеж, внаслідок яких знищено близько 19 га сухої трави.
Спалюючи суху траву, більшість громадян не усвідомлюють, що чинять протизаконно. Частина перша статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за самовільне спалювання рослинності або її залишків, опалого листя у парках, скверах, інших зелених насадженнях без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу. У цьому випадку приватним особам доведеться заплатити штраф від 170 до 340, а посадовцям – від 850 до 1190 гривень.
Разом з тим, нанесення збитків чи знищення майна шляхом спалювання відповідно до частини 2 статті 194 Кримінального Кодексу України тягне за собою кримінальну відповідальність.
Шановні громадяни! Не спалюйте сухої трави та сміття, не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані оточуючим!
О.А Курочкін, головний інспектор Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
Як приклад, пожежа, яка виникла на «Єврейському кладовищі». Одним з кричущих випадків за останній час є загорання торфу біля с.Гвоздиківка, яке виникло від недбалого ставлення мешканців села до оточуючого середовища (загорання виникло як результат спалювання сухих залишків рослинності на городах).
У населених пунктах таке «господарювання» теж ні до чого доброго не призводить: спалення сухої трави, листя чи бадилля на присадибних ділянках переростає у неконтрольоване горіння, часто загрожує знищенню будівель та споруд житлового сектору.
Так тільки минулого тижня на території району від спалювання сухої трави виникло 9 пожеж, внаслідок яких знищено близько 19 га сухої трави.
Спалюючи суху траву, більшість громадян не усвідомлюють, що чинять протизаконно. Частина перша статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за самовільне спалювання рослинності або її залишків, опалого листя у парках, скверах, інших зелених насадженнях без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу. У цьому випадку приватним особам доведеться заплатити штраф від 170 до 340, а посадовцям – від 850 до 1190 гривень.
Разом з тим, нанесення збитків чи знищення майна шляхом спалювання відповідно до частини 2 статті 194 Кримінального Кодексу України тягне за собою кримінальну відповідальність.
Шановні громадяни! Не спалюйте сухої трави та сміття, не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані оточуючим!
О.А Курочкін, головний інспектор Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
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