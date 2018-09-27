Редакції районної газети «Промінь» більше нема! Є – ТОВ «Промінь-Медіа»

Важливі й актуальні питання реформування нашої комунальної газети зараз вийшли на фінішну пряму. Адже цей рік – завершальний у проведенні медіареформи, і далі вже нікуди, лише – ліквідація. Інформуємо вас, що рішенням установчих загальних зборів (відбулися 20 вересня) ми створили новий суб’єкт господарювання – Товариство із обмеженою відповідальністю «Промінь-Медіа» -
шляхом перетворення редакції районної газети «Промінь» (у відповідності до положень Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ»). Колектив при цьому залишився у повному складі. Далі пройшли усю іншу потрібну процедуру і наразі займаємося такими технічними питаннями, як отримання реєстраційних документів, виготовлення печатки, електронного ключа, відкриття нових рахунків, узгодження податкових нюансів тощо. Запевняємо, що які б вітри далі не хитали нас, мов ту стеблину-билину, ми залишимося вірними правонаступниками видання, якому більше ста років, у якого така поважна історія. І у першу свою закладену цеглинку теперішнього фундаменту, разом із вами, дорогі читачі, ми додаватимемо наступні, що міцно триматимуть і даватимуть силу, крила. А, окрім цих, фундаментальних цеглинок впевненості, у нас вже є особлива точка дотику – щасливий подарунок долі: ваша, друзі, вірність і патріотична любов до найближчого за змістом і по суті видання. Будьмо ж разом! І тоді усі разом взяті реформи не завадять йти вперед.
Олена КОМПАНЕЦЬ
шляхом перетворення редакції районної газети «Промінь» (у відповідності до положень Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ»). Колектив при цьому залишився у повному складі. Далі пройшли усю іншу потрібну процедуру і наразі займаємося такими технічними питаннями, як отримання реєстраційних документів, виготовлення печатки, електронного ключа, відкриття нових рахунків, узгодження податкових нюансів тощо. Запевняємо, що які б вітри далі не хитали нас, мов ту стеблину-билину, ми залишимося вірними правонаступниками видання, якому більше ста років, у якого така поважна історія. І у першу свою закладену цеглинку теперішнього фундаменту, разом із вами, дорогі читачі, ми додаватимемо наступні, що міцно триматимуть і даватимуть силу, крила. А, окрім цих, фундаментальних цеглинок впевненості, у нас вже є особлива точка дотику – щасливий подарунок долі: ваша, друзі, вірність і патріотична любов до найближчого за змістом і по суті видання. Будьмо ж разом! І тоді усі разом взяті реформи не завадять йти вперед.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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