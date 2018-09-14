Чому школи не забезпечують наших дітей елементарним – підручниками?

Нещодавно до редакції звернулася Анастасія Мятенко, мама двох дітей, які навчаються в Тихоновицькій ЗОШ І-ІІІ ст. Вона здивована тим, що учням четвертого класу не вистачає підручників. Дирекція школи запропонувала купити книжки за власні кошти.
– Така проблема у школі кожного року,- говорить Анастасія Павлівна. – Ми купуємо ті книжки, а далі вони просто лежать у нас вдома, бо перекуповувати їх ніхто не хоче. А ціна на них не маленька – в Інтернеті близько 90 грн, а якщо купувати в книжкових магазинах, то вийде ще дорожче. У мене двоє школярів, і щоб одягти їх та зібрати до школи і так довелося витратити величезні кошти. І ось тепер ще й підручники купувати потрібно… Невже наша держава і органи місцевого самоврядування не можуть забезпечити учнів елементарним – підручниками?
Ще хочу згадати і той факт, що в перший же робочий день, на свято Першого дзвоника, наші дітки запізнилися, бо ж шкільний автобус зламався. Поки відправили на наш рейс новий, діти вже чекали його із зів’ялими квітами та зіпсованим настроєм. Невже за все літо не можна було привести автобуси до ладу і поремонтувати їх хоч трохи? Сподіваюся, що після написаного на цю проблему звернуть увагу і допоможуть її вирішити.
– Така проблема у школі кожного року,- говорить Анастасія Павлівна. – Ми купуємо ті книжки, а далі вони просто лежать у нас вдома, бо перекуповувати їх ніхто не хоче. А ціна на них не маленька – в Інтернеті близько 90 грн, а якщо купувати в книжкових магазинах, то вийде ще дорожче. У мене двоє школярів, і щоб одягти їх та зібрати до школи і так довелося витратити величезні кошти. І ось тепер ще й підручники купувати потрібно… Невже наша держава і органи місцевого самоврядування не можуть забезпечити учнів елементарним – підручниками?
Ще хочу згадати і той факт, що в перший же робочий день, на свято Першого дзвоника, наші дітки запізнилися, бо ж шкільний автобус зламався. Поки відправили на наш рейс новий, діти вже чекали його із зів’ялими квітами та зіпсованим настроєм. Невже за все літо не можна було привести автобуси до ладу і поремонтувати їх хоч трохи? Сподіваюся, що після написаного на цю проблему звернуть увагу і допоможуть її вирішити.
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