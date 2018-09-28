Чи готова Сновщина до зими і чи всі обізнані зі своїми правами

Про це йшлося у вівторок на розширеному засіданні колегії при райдержадміністрації, яке провів голова РДА Валерій Радібеда. Участь у її роботі взяли голови міської та районної ради – Олександр Медведьов та Ніни Кухаренко.
Про стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років доповідала начальник відділу Наталія Близнюк.
Вона зазначила, що підготовка до опалювального періоду була розпочата ще весною. А 22 серпня представниками з області було перевірено готовність району до осінньо-зимового періоду і результат перевірки визнано задовільним. Сновська дільниця Корюківського відділення управління експлуатації ПАТ «Чернігівгаз» повідомила про стовідсоткове обстеження і підготовку газопроводів та обладнання. Сновська дільниця ПАТ «Облтеплокомуненерго» відзвітувала, що до опалювального сезону готові 3 котельні та 1,9 км теплових мереж і мереж гарячого водопостачання. Зокрема, поновлена теплоізоляція повітряної тепломережі у Сновську по вул. Незалежності,З-а, відремонтовані фундаменти димових труб (вул. Бульварна,7 та вул. Незалежності, З-а). А щодо заборгованості населення за послуги підприємства, то станом на 1 вересня вона склала 263,8 тис. грн.
За графіком проходили підготовчі роботи на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства ПрАТ «Комунальник», Щорській дільниці виробничого підрозділу Конотопського БМЕУ та Щорській ЖЕД.
– Освітянська галузь готує до роботи в осінньо-зимовий період 13 загальноосвітніх навчальних закладів, із них лише 1 залишився на опаленні природнім газом (це НВК в с.Петрівка) та 3 дошкільні навчальні заклади (з них 1 на централізованому опаленні). Також на газовому опаленні поки що залишилася Дитяча юнацько-спортивна школа та адмінбудівля по вул.Незалежності,19, - поінформувала Наталія Юріївна. - Забезпеченість торфобрикетом закладів освіти станом на 20 вересня становить лише 30% від потреби, а дровами 37%. Наразі триває процес поставки твердого палива в навчальні заклади району.
А от мережа закладів культури (а це 9 будинків культури, 17 сільських клубів, 22 бібліотеки, музична школа та історичний музей) забезпечені дровами та торфобрикетом на 100% (Сновський БК опалюється централізовано).
У медичній галузі 4 відокремлені сільські амбулаторії, 2 ФАПи та 25 фельдшерських пунктів опалюються твердопаливним обладнанням, а центральна райлікарня та райполіклініка - централізовано від тепломережі. У жовтні має розпочатися капітальний ремонт будівлі поліклініки (заміна вікон та дверних блоків). Проект фінансуватиметься за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, але кошти затримуються.
Сновською дільницею Корюківської філії облавтодору заготовлено 1200 т (100% до потреби) пісчаного ґрунту на зимовий період. Ще очікується поставка близько 120 т солі. Стан підготовки снігозбиральної техніки становить 85%, 2 одиниці техніки зараз перебувають на ремонті, який до початку сезону завершиться. Міською радою для обслуговування населених пунктів району на даний час заготовлено 530 т посипкового матеріалу, що становить 75% до потреби.
У цьому році змінилися умови надання субсидій на оплату ЖКП та твердого палива. Станом на 20 вересня поточного року оформили субсидії 4099 родини (у грошовому еквіваленті сума субсидії становить 19 млн грн). Для порівняння з минулим роком на цей період було 6000 сімей – отримувачів субсидій (нарахування - 23,6 млн грн). У цьому році субсидії на тверде паливо вже отримали 2195 родин (7,1 млн грн), проти 2430 родин за відповідний період 2017-го. На жаль, у зв’язку з недофінансуванням на сьогоднішній день існує заборгованість населенню за тверде паливо у розмірі 1,9 млн грн.
Доповідач зачитала інформацію від директора Щорського РЕМ Миколи Михалка про ремонтні роботи та очистку ліній електропередач по району. Це значно зменшить кількість аварійних відключень під час буревіїв та снігопадів.
«Сподіваюся, що опалювальний сезон завдяки злагодженим діям всіх структур району пройде без ускладнень», - завершила свій виступ Наталія Близнюк.
Валерій Радібеда додав, що наразі три працівники РЕМу звільнилися через низьку зарплату на підприємстві, і на колегії не зміг бути пристунім його директор, який тепер виїжджає на місце аварії в якості інженера. До речі, не було на колегії і керівника ПрАТ «Комунальник» Анатолія Дулі, бо саме в цей час у Сновську по вул.Корольова стався прорив і колектив підприємства усував наслідки аварії.
Про стан реалізації в районі просвітницького проекту «Я маю право» доповіла керівник апарату РДА Олеся Гориченко. Вона зазначила, що за 8 місяців 2018 року голова РДА провів 6 виїзних приймалень у селах району, на яких роз’яснювали права громадян у різних сферах життя. Ірина Литвиненко, начальник відділу «Сновське бюро правової допомоги» зазначила у своєму виступі, що проект діє на теренах району вже 2 роки. Виникла необхідність реалізувати його тому, що 58% населення ніколи взагалі не зверталися щодо захисту своїх прав. За безкоштовною допомогою до бюро можуть іти малозабезпечені громадяни, ветерани війни, внутрішньо-переміщені особи, діти та інші категорії населення. Юлія Реута, начальник Сновського відділу ДРАЦС розповіла присутнім про роботу в рамках реалізації проекту «Я маю право», зазначила що інформацію всі можуть дізнаватися і на веб-сайті мінюсту, і з буклетів, які розповсюджує відділ.
Про нові обмеження для неплатників аліментів інформував головний державний виконавець райвідділу державної виконавчої служби Олег Осауленко. Нині особа, яка має борги по сплаті аліментів, не має права виїжджати за кордон, отримувати дозвіл на носіння зброї, обмежується право на керування авто.
Після закінчення розгляду питань колегії Валерій Радібеда закликав всіх укладати договори з лікарями первинної ланки медицини. Особливо треба провести роботу з цього питання керівникам підприємств і організацій та серед мешканців сіл в.о. старостам.
«Чим більше ми з вами підпишемо декларацій, тим більше надійде з держбюджету на нашу лікарню коштів», - підтримав пропозицію голови РДА Олександр Медведьов. Наразі це зробив лише 41% населення Сеновщини.
Лариса МАРТИНЕНКО
Про стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років доповідала начальник відділу Наталія Близнюк.
Вона зазначила, що підготовка до опалювального періоду була розпочата ще весною. А 22 серпня представниками з області було перевірено готовність району до осінньо-зимового періоду і результат перевірки визнано задовільним. Сновська дільниця Корюківського відділення управління експлуатації ПАТ «Чернігівгаз» повідомила про стовідсоткове обстеження і підготовку газопроводів та обладнання. Сновська дільниця ПАТ «Облтеплокомуненерго» відзвітувала, що до опалювального сезону готові 3 котельні та 1,9 км теплових мереж і мереж гарячого водопостачання. Зокрема, поновлена теплоізоляція повітряної тепломережі у Сновську по вул. Незалежності,З-а, відремонтовані фундаменти димових труб (вул. Бульварна,7 та вул. Незалежності, З-а). А щодо заборгованості населення за послуги підприємства, то станом на 1 вересня вона склала 263,8 тис. грн.
За графіком проходили підготовчі роботи на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства ПрАТ «Комунальник», Щорській дільниці виробничого підрозділу Конотопського БМЕУ та Щорській ЖЕД.
– Освітянська галузь готує до роботи в осінньо-зимовий період 13 загальноосвітніх навчальних закладів, із них лише 1 залишився на опаленні природнім газом (це НВК в с.Петрівка) та 3 дошкільні навчальні заклади (з них 1 на централізованому опаленні). Також на газовому опаленні поки що залишилася Дитяча юнацько-спортивна школа та адмінбудівля по вул.Незалежності,19, - поінформувала Наталія Юріївна. - Забезпеченість торфобрикетом закладів освіти станом на 20 вересня становить лише 30% від потреби, а дровами 37%. Наразі триває процес поставки твердого палива в навчальні заклади району.
А от мережа закладів культури (а це 9 будинків культури, 17 сільських клубів, 22 бібліотеки, музична школа та історичний музей) забезпечені дровами та торфобрикетом на 100% (Сновський БК опалюється централізовано).
У медичній галузі 4 відокремлені сільські амбулаторії, 2 ФАПи та 25 фельдшерських пунктів опалюються твердопаливним обладнанням, а центральна райлікарня та райполіклініка - централізовано від тепломережі. У жовтні має розпочатися капітальний ремонт будівлі поліклініки (заміна вікон та дверних блоків). Проект фінансуватиметься за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, але кошти затримуються.
Сновською дільницею Корюківської філії облавтодору заготовлено 1200 т (100% до потреби) пісчаного ґрунту на зимовий період. Ще очікується поставка близько 120 т солі. Стан підготовки снігозбиральної техніки становить 85%, 2 одиниці техніки зараз перебувають на ремонті, який до початку сезону завершиться. Міською радою для обслуговування населених пунктів району на даний час заготовлено 530 т посипкового матеріалу, що становить 75% до потреби.
У цьому році змінилися умови надання субсидій на оплату ЖКП та твердого палива. Станом на 20 вересня поточного року оформили субсидії 4099 родини (у грошовому еквіваленті сума субсидії становить 19 млн грн). Для порівняння з минулим роком на цей період було 6000 сімей – отримувачів субсидій (нарахування - 23,6 млн грн). У цьому році субсидії на тверде паливо вже отримали 2195 родин (7,1 млн грн), проти 2430 родин за відповідний період 2017-го. На жаль, у зв’язку з недофінансуванням на сьогоднішній день існує заборгованість населенню за тверде паливо у розмірі 1,9 млн грн.
Доповідач зачитала інформацію від директора Щорського РЕМ Миколи Михалка про ремонтні роботи та очистку ліній електропередач по району. Це значно зменшить кількість аварійних відключень під час буревіїв та снігопадів.
«Сподіваюся, що опалювальний сезон завдяки злагодженим діям всіх структур району пройде без ускладнень», - завершила свій виступ Наталія Близнюк.
Валерій Радібеда додав, що наразі три працівники РЕМу звільнилися через низьку зарплату на підприємстві, і на колегії не зміг бути пристунім його директор, який тепер виїжджає на місце аварії в якості інженера. До речі, не було на колегії і керівника ПрАТ «Комунальник» Анатолія Дулі, бо саме в цей час у Сновську по вул.Корольова стався прорив і колектив підприємства усував наслідки аварії.
Про стан реалізації в районі просвітницького проекту «Я маю право» доповіла керівник апарату РДА Олеся Гориченко. Вона зазначила, що за 8 місяців 2018 року голова РДА провів 6 виїзних приймалень у селах району, на яких роз’яснювали права громадян у різних сферах життя. Ірина Литвиненко, начальник відділу «Сновське бюро правової допомоги» зазначила у своєму виступі, що проект діє на теренах району вже 2 роки. Виникла необхідність реалізувати його тому, що 58% населення ніколи взагалі не зверталися щодо захисту своїх прав. За безкоштовною допомогою до бюро можуть іти малозабезпечені громадяни, ветерани війни, внутрішньо-переміщені особи, діти та інші категорії населення. Юлія Реута, начальник Сновського відділу ДРАЦС розповіла присутнім про роботу в рамках реалізації проекту «Я маю право», зазначила що інформацію всі можуть дізнаватися і на веб-сайті мінюсту, і з буклетів, які розповсюджує відділ.
Про нові обмеження для неплатників аліментів інформував головний державний виконавець райвідділу державної виконавчої служби Олег Осауленко. Нині особа, яка має борги по сплаті аліментів, не має права виїжджати за кордон, отримувати дозвіл на носіння зброї, обмежується право на керування авто.
Після закінчення розгляду питань колегії Валерій Радібеда закликав всіх укладати договори з лікарями первинної ланки медицини. Особливо треба провести роботу з цього питання керівникам підприємств і організацій та серед мешканців сіл в.о. старостам.
«Чим більше ми з вами підпишемо декларацій, тим більше надійде з держбюджету на нашу лікарню коштів», - підтримав пропозицію голови РДА Олександр Медведьов. Наразі це зробив лише 41% населення Сеновщини.
Лариса МАРТИНЕНКО
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