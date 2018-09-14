218 першокласників Сновщини вчитимуться по-новому

Минулого тижня у всіх школах України розпочався навчальний процес. На Сновщині цьогоріч за шкільні парти сіли 2082 учнів (з них 786 у сільській місцевості). Вперше переступили шкільний поріг 218 першокласників (68 з яких – у сільських школах). У шести закладах району є інклюзивні класи, в яких навчаються 9 школярів. Ще 9 дітей здобувають освіту вдома, за індивідуальним навчанням за висновками ІРЦ. Як саме підготувалися школи до нового навчального року ми поспілкувалися із заступником міського голови, начальником освіти, сім’ї, молоді та спорту Оленою Коваленко.
– Олено Іванівно, чи відбулися зміни в структурі навчального процесу та навчальному плані?
– Деякі зміни в навчальні плани вносяться щороку. За новими програмами навчатимуться учні 1, 5 та 10 класів. П’ятикласники новими підручниками вже забезпечені, а для учнів 1 та 10 класів їх доставлять у жовтні. Хоча, для десятикласників всі підручники вже є в електронному вигляді.
У структурі навчального процесу істотних змін також немає. Восени діти відпочиватимуть з 29 жовтня по 4листопада. Щодо зимових канікул, то Міносвіти пропонує два варіанти –з 22 грудня по 6 січня, або ж з 29 грудня по 13 січня. Більш за все, ми оберемо традиційний другий варіант. Весняні канікули будуть з 25 по 31 березня.
– Чи відповідають 1 класи за технічним оснащенням новій реформі?
– Без сумніву, кожен такий клас змінився в кращу сторону. У кожній школі він оформлений цікаво та креативно, вчителі постаралися, щоб діти почували себе комфортно в нових умовах. До того ж, для кожного класу було придбано комп’ютерну техніку. У 6 з 12 перших класів з’явилися новенькі проектори. Інші 6 ми придбаємо протягом вересня, тим паче кошти для них є.
Нові парти планувалося придбати після проведення двох тендерів, проте бажаючих взяти в них участь не знайшлося. Тому ми перейшли до укладання угоди з приватною особою. У 1-А клас Сновської ЗОШ №1 та Тур’янського НВК вже придбано новенькі парти-трансформери. Для решти шкіл такі парти будуть закуповуватися поступово, починаючи з жовтня.
– Ремонти пройшли у всіх школах району?
– До початку навчального року всі школи зробили косметичні ремонти. Продовжується ремонт фасаду у ЗОШ №1. Для цієї школи придбали два нові класи – комп’ютерний та інтерактивний. Є проект на утеплення фасаду РЦДЮТ. Також завершено роботи у спортивній школі, але ще є проект щодо благоустрою території. Планується зробити фойє та ремонт внутрішнього туалету в Сновському НВК «ДНЗ -СЗНЗ І ст.». І звісно ж – повністю відремонтувати їдальню у гімназії. Спочатку на її ремонт планувалося виділити 8,5 млн грн, але після проведення експертизи проекту, кількість необхідних коштів зросла до 12 млн 182 тис. грн.
– Не планується закриття якоїсь зі шкіл Сновщини?
– Ні, цього року всі школи працюватимуть так само, як і в минулому. Єдине – Гірську ЗОШ І-ІІ ст. перейменували у початкову школу. Справа в тому, що на освітній субвенції мають знаходитися школи, в яких навчається не менше 25 учнів, а до Гірської школи надійшло лише 23 заяви. Натомість, відбулася реорганізація дитячого садочка, який приєднали до школи. Старших дітей возитимуть до Новоборовицького НВК. Лише двоє вчителів за власним бажанням стали на біржу, решта – працевлаштовані.
– У якому стані зараз шкільні автобуси?
– Загалом у автопарку 14 автобусів. Рейсів всього 13, тому якщо трапляється чи то поломка, чи виникає інша причина, ми маємо змогу замінити один автобус іншим. За літо їх дещо підремонтували, але поломки трапляються часто, бо ж автопарк застарілий, та і дороги погані.
– Дякую за розмову.
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– Олено Іванівно, чи відбулися зміни в структурі навчального процесу та навчальному плані?
– Деякі зміни в навчальні плани вносяться щороку. За новими програмами навчатимуться учні 1, 5 та 10 класів. П’ятикласники новими підручниками вже забезпечені, а для учнів 1 та 10 класів їх доставлять у жовтні. Хоча, для десятикласників всі підручники вже є в електронному вигляді.
У структурі навчального процесу істотних змін також немає. Восени діти відпочиватимуть з 29 жовтня по 4листопада. Щодо зимових канікул, то Міносвіти пропонує два варіанти –з 22 грудня по 6 січня, або ж з 29 грудня по 13 січня. Більш за все, ми оберемо традиційний другий варіант. Весняні канікули будуть з 25 по 31 березня.
– Чи відповідають 1 класи за технічним оснащенням новій реформі?
– Без сумніву, кожен такий клас змінився в кращу сторону. У кожній школі він оформлений цікаво та креативно, вчителі постаралися, щоб діти почували себе комфортно в нових умовах. До того ж, для кожного класу було придбано комп’ютерну техніку. У 6 з 12 перших класів з’явилися новенькі проектори. Інші 6 ми придбаємо протягом вересня, тим паче кошти для них є.
Нові парти планувалося придбати після проведення двох тендерів, проте бажаючих взяти в них участь не знайшлося. Тому ми перейшли до укладання угоди з приватною особою. У 1-А клас Сновської ЗОШ №1 та Тур’янського НВК вже придбано новенькі парти-трансформери. Для решти шкіл такі парти будуть закуповуватися поступово, починаючи з жовтня.
– Ремонти пройшли у всіх школах району?
– До початку навчального року всі школи зробили косметичні ремонти. Продовжується ремонт фасаду у ЗОШ №1. Для цієї школи придбали два нові класи – комп’ютерний та інтерактивний. Є проект на утеплення фасаду РЦДЮТ. Також завершено роботи у спортивній школі, але ще є проект щодо благоустрою території. Планується зробити фойє та ремонт внутрішнього туалету в Сновському НВК «ДНЗ -СЗНЗ І ст.». І звісно ж – повністю відремонтувати їдальню у гімназії. Спочатку на її ремонт планувалося виділити 8,5 млн грн, але після проведення експертизи проекту, кількість необхідних коштів зросла до 12 млн 182 тис. грн.
– Не планується закриття якоїсь зі шкіл Сновщини?
– Ні, цього року всі школи працюватимуть так само, як і в минулому. Єдине – Гірську ЗОШ І-ІІ ст. перейменували у початкову школу. Справа в тому, що на освітній субвенції мають знаходитися школи, в яких навчається не менше 25 учнів, а до Гірської школи надійшло лише 23 заяви. Натомість, відбулася реорганізація дитячого садочка, який приєднали до школи. Старших дітей возитимуть до Новоборовицького НВК. Лише двоє вчителів за власним бажанням стали на біржу, решта – працевлаштовані.
– У якому стані зараз шкільні автобуси?
– Загалом у автопарку 14 автобусів. Рейсів всього 13, тому якщо трапляється чи то поломка, чи виникає інша причина, ми маємо змогу замінити один автобус іншим. За літо їх дещо підремонтували, але поломки трапляються часто, бо ж автопарк застарілий, та і дороги погані.
– Дякую за розмову.
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