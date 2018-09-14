Олександр Лисич з Чорнотичів - у десятці найращих вчителів України! Підтримаймо земляка!

Олександр Лисич, учитель хімії Чорнотицької ЗОШ І-ІІІ ст. став учасником Global Teacher Prize Ukraine – щорічної національної премії для учителів-новаторів, які зробили видатний внесок у професію. З майже 2000 надзвичайних вчителів лише 10 пройшли до фіналу. І серед них – наш земляк з Сосниччини Олександр Лисич!
Йому 65, педагогічний стаж – 43 роки. За цей час встиг дуже багато! Зокрема, разом з учителями-волонтерами розгорнув масштабний соціальний проект на території районів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, складовими якого стали - започаткована унікальна міжрайонна школа «Поліська орбіталь», щоб учити дітей хімії по-новому, «СУХО» (Сільський Університет Хімічної Освіти) – для дітей, яким недостатньо шкільної програми, та «МОКРО» (Міжнародне Об`єднання Креативного Розвитку Обдарованості з авторською технологією навчання), а також створення надзвичайної хімічної картинної галереї. Разом з однодумцями реалізує проект «Наша школа+. Схід і Захід разом», щоб показати, що сила українців – в єдності!
Олександр Віталійович безкоштовно займається з дітьми з різних районів нашої області і переконаний, що талановиті діти є не лише у мегаполісах, а й у невеличких містечках та селах. Це доводять успіхи його учнів, які мають значні здобутки у республіканських та міжнародних олімпіадах та конкурсах з хімії. Серед них – Євген Устименко, Юлія Пінченко, Оксана і Роман Падалиця, Олександр Макаренко - з Чорнотичів, Костя Гальос, Антон Пеклуха, Аліна Буцан - з Мени, Дмитро Карпенко з Корюківки, Катя Лащенко зі Сновська, Юлія Білич із Понорниці, Олександр Дудар з Новгород-Сіверського, Нікіта Чайка з Прилук та багато інших...
Бажаємо перемоги вчителю Олександру Лисичу з маленького села Чорнотичі на Чернігівщині, який робить велику справу для всієї України!
Йому 65, педагогічний стаж – 43 роки. За цей час встиг дуже багато! Зокрема, разом з учителями-волонтерами розгорнув масштабний соціальний проект на території районів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, складовими якого стали - започаткована унікальна міжрайонна школа «Поліська орбіталь», щоб учити дітей хімії по-новому, «СУХО» (Сільський Університет Хімічної Освіти) – для дітей, яким недостатньо шкільної програми, та «МОКРО» (Міжнародне Об`єднання Креативного Розвитку Обдарованості з авторською технологією навчання), а також створення надзвичайної хімічної картинної галереї. Разом з однодумцями реалізує проект «Наша школа+. Схід і Захід разом», щоб показати, що сила українців – в єдності!
Олександр Віталійович безкоштовно займається з дітьми з різних районів нашої області і переконаний, що талановиті діти є не лише у мегаполісах, а й у невеличких містечках та селах. Це доводять успіхи його учнів, які мають значні здобутки у республіканських та міжнародних олімпіадах та конкурсах з хімії. Серед них – Євген Устименко, Юлія Пінченко, Оксана і Роман Падалиця, Олександр Макаренко - з Чорнотичів, Костя Гальос, Антон Пеклуха, Аліна Буцан - з Мени, Дмитро Карпенко з Корюківки, Катя Лащенко зі Сновська, Юлія Білич із Понорниці, Олександр Дудар з Новгород-Сіверського, Нікіта Чайка з Прилук та багато інших...
Бажаємо перемоги вчителю Олександру Лисичу з маленького села Чорнотичі на Чернігівщині, який робить велику справу для всієї України!
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