Сьогоднішнє обслуговування сільчан – обурює

18 вересня у залі засідань президії обласної ради, редактори місцевої преси висловили претензії стосовно запровадження пілотного проекту з реформування в області об’єктів поштового зв’язку та з обуренням констатували факти падіння передплати і відповідно тиражів їхніх видань.
За словами медійників, запровадження пілотного проекту та пересувних пунктів, закриття стаціонарних поштових відділень в населених пунктах, де мешкає менше двох тисяч жителів та звільнення листонош, призвело до напруги із доставкою періодики. Адже сільські жителі незадоволені кількаденним запізненням доставки газет та нарікають на зміни графіків маршрутів пересувних відділень. Серед іншого зазначалося, що затримок не було навіть у 50-ті роки минулого століття, коли пошта доставлялася гужовим транспортом.
Прозвучали думки, що оскільки повернутися до старої форми і методів функціонування пошти, яка мала низку недоліків, вже не можливо, тому необхідно врахувати усі пропозиції та зауваження і вдосконалити модель, що запроваджується. Зокрема, обласна організація Національної спілки журналістів України, Асоціація регіональних ЗМІ, редактори друкованих засобів масової інформації висловили побажання своїх клієнтів і партнерів. А саме: - дотримання пересувними відділеннями чіткого графіку руху й роботи на місцях; - оприлюднення графіку руху пересувних відділень у періодичних виданнях, вказавши прізвища, імена та контактні телефони поштарів, які обслуговують населені пункти; - забезпечити доставку передплачених друкованих видань не пізніше ніж протягом трьох днів від дня виходу номеру в друк; - забезпечити доставку передплаченого видання у населені пункти з невеликою кількістю жителів згідно з графіком виходу газет, а не раз чи два на місяць; - керівництво «Укрпошти» має розробити й оприлюднити план роботи в осінньо-зимовий період, врахувавши географічні особливості Чернігівщини; - під час проведення передплати на 2019 рік забезпечити рівні умови для всіх ЗМІ області; - під час укладання договорів із редакціями передбачити відповідальність ПАТ «Укрпошта» за несвоєчасну доставку газет передплатникам.
Це вимоги. Але чи почують їх реформатори – досі висновку нема. Однак, газетярі духом не падають і вірять в те, що зусиллями громадськості і влади нищення села припиниться. Бо, чого гріха таїти, для більшості дідусів і бабусь пошта на селі була і – хотіли б вони, - аби залишилася осередком духовності, місцем, де не лише газети передплатити, пенсію отримати й платежі оплатити змога була, а й просто поговорити, новини дізнатися.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
За словами медійників, запровадження пілотного проекту та пересувних пунктів, закриття стаціонарних поштових відділень в населених пунктах, де мешкає менше двох тисяч жителів та звільнення листонош, призвело до напруги із доставкою періодики. Адже сільські жителі незадоволені кількаденним запізненням доставки газет та нарікають на зміни графіків маршрутів пересувних відділень. Серед іншого зазначалося, що затримок не було навіть у 50-ті роки минулого століття, коли пошта доставлялася гужовим транспортом.
Прозвучали думки, що оскільки повернутися до старої форми і методів функціонування пошти, яка мала низку недоліків, вже не можливо, тому необхідно врахувати усі пропозиції та зауваження і вдосконалити модель, що запроваджується. Зокрема, обласна організація Національної спілки журналістів України, Асоціація регіональних ЗМІ, редактори друкованих засобів масової інформації висловили побажання своїх клієнтів і партнерів. А саме: - дотримання пересувними відділеннями чіткого графіку руху й роботи на місцях; - оприлюднення графіку руху пересувних відділень у періодичних виданнях, вказавши прізвища, імена та контактні телефони поштарів, які обслуговують населені пункти; - забезпечити доставку передплачених друкованих видань не пізніше ніж протягом трьох днів від дня виходу номеру в друк; - забезпечити доставку передплаченого видання у населені пункти з невеликою кількістю жителів згідно з графіком виходу газет, а не раз чи два на місяць; - керівництво «Укрпошти» має розробити й оприлюднити план роботи в осінньо-зимовий період, врахувавши географічні особливості Чернігівщини; - під час проведення передплати на 2019 рік забезпечити рівні умови для всіх ЗМІ області; - під час укладання договорів із редакціями передбачити відповідальність ПАТ «Укрпошта» за несвоєчасну доставку газет передплатникам.
Це вимоги. Але чи почують їх реформатори – досі висновку нема. Однак, газетярі духом не падають і вірять в те, що зусиллями громадськості і влади нищення села припиниться. Бо, чого гріха таїти, для більшості дідусів і бабусь пошта на селі була і – хотіли б вони, - аби залишилася осередком духовності, місцем, де не лише газети передплатити, пенсію отримати й платежі оплатити змога була, а й просто поговорити, новини дізнатися.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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