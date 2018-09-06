У молодого господаря

Івана Апецька Господь поселив у Кучинівці, благодатному краї – з вітрами над золотавими нивами і над захованими у садах і квітах хатами.
Таких, як його, де у хлівах мукає аж чотири корови і хрюкають свині, де у дворі повно всякої птиці, а на городі – жовто-гарячих чорнобривців й фіолетових жоржин.
Іван Анатолійович (від природи трудоголік) не втомлюється продовжувати любити пахощі зораної й засіяної землі, щедрі осінні врожаї зернових й сіна. Треба ж годувати живність, адже молоко у корови, як стверджує приказка, саме на язиці…
Неодмінний помічник у всій селянській роботі – його тракторець. Щоправда ще надійнішими є дружина Оксана й троє синочків. Усі, як на підбір, охочі приносити користь сім’ї і селу. І це у них виходить. Бо ж вони – сім’я, а він – хазяїн.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Таких, як його, де у хлівах мукає аж чотири корови і хрюкають свині, де у дворі повно всякої птиці, а на городі – жовто-гарячих чорнобривців й фіолетових жоржин.
Іван Анатолійович (від природи трудоголік) не втомлюється продовжувати любити пахощі зораної й засіяної землі, щедрі осінні врожаї зернових й сіна. Треба ж годувати живність, адже молоко у корови, як стверджує приказка, саме на язиці…
Неодмінний помічник у всій селянській роботі – його тракторець. Щоправда ще надійнішими є дружина Оксана й троє синочків. Усі, як на підбір, охочі приносити користь сім’ї і селу. І це у них виходить. Бо ж вони – сім’я, а він – хазяїн.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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