Поштова реформа нас засмучує!

Прочитавши в «Промені» про те, як у нашому селі покращилось поштове обслуговування населення, виникла необхідність до вже сказаного, додати нову інформацію. На жаль, вона виявилася невтішною.
Оскільки те, про що ми розповідали у плані позитиву не таке вже й позитивне. Просто люди не відчувають турботи про себе і тих, позитивних змін в поштовому обслуговуванні, що додали б впевненості, спокою, віри в те, що хтось комусь потрібен. Наприклад, пересувна машина як запізнювалася, так і запізнюється; нова і чужа листоноша кореспонденцію по селу розносити не допомагає, передплатою не займається; одна листоноша, яку планують залишити на село, не в змозі вчасно рознести періодичні видання до кожного підписувача, враховуючи те, що 4 години щодня вона повинна бути на робочому місці у відділенні зв’язку. Наше село найбільше в районі за кількістю жителів (1100) та протяжністю вулиць (майже 40 км), транспортом листоноші не забезпечені, а в осінньо-зимовий період стан доріг не дозволяє доставляти газети та товари навіть велосипедом. До мене, як до в.о. старости села, щодня звертаються люди з проханням про покращення їх обслуговування. Вони хочуть вчасно платити за землю і електроенергію, купувати конверти і відправляти та отримувати посилки, хочуть не стояти попід поштою по три години у черзі. Тепер ще тепло, а що взимку?
Звертаюсь через газету до пані Олени Дорошенко зупинити знущання над жителями Кучинівки й інших сіл, припинити реформу, яка принижує і владу, і зв’язківців.
Люди категорично відмовляються передплачувати і районну і обласні газети, оскільки приносять їх через тиждень після виходу з друку.
Робіть щось з цим, бо скоро в селі чутимемо не український голос правди, а чужих пропагандистів…
Олена НЕДВИГА, в.о. старости с.Кучинівка
Від редакції. Лист Олени Недвиги підтримали всі старости Сновщини
Оскільки те, про що ми розповідали у плані позитиву не таке вже й позитивне. Просто люди не відчувають турботи про себе і тих, позитивних змін в поштовому обслуговуванні, що додали б впевненості, спокою, віри в те, що хтось комусь потрібен. Наприклад, пересувна машина як запізнювалася, так і запізнюється; нова і чужа листоноша кореспонденцію по селу розносити не допомагає, передплатою не займається; одна листоноша, яку планують залишити на село, не в змозі вчасно рознести періодичні видання до кожного підписувача, враховуючи те, що 4 години щодня вона повинна бути на робочому місці у відділенні зв’язку. Наше село найбільше в районі за кількістю жителів (1100) та протяжністю вулиць (майже 40 км), транспортом листоноші не забезпечені, а в осінньо-зимовий період стан доріг не дозволяє доставляти газети та товари навіть велосипедом. До мене, як до в.о. старости села, щодня звертаються люди з проханням про покращення їх обслуговування. Вони хочуть вчасно платити за землю і електроенергію, купувати конверти і відправляти та отримувати посилки, хочуть не стояти попід поштою по три години у черзі. Тепер ще тепло, а що взимку?
Звертаюсь через газету до пані Олени Дорошенко зупинити знущання над жителями Кучинівки й інших сіл, припинити реформу, яка принижує і владу, і зв’язківців.
Люди категорично відмовляються передплачувати і районну і обласні газети, оскільки приносять їх через тиждень після виходу з друку.
Робіть щось з цим, бо скоро в селі чутимемо не український голос правди, а чужих пропагандистів…
Олена НЕДВИГА, в.о. старости с.Кучинівка
Від редакції. Лист Олени Недвиги підтримали всі старости Сновщини
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