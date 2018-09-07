Викрили розкрадання державних коштів

Співробітники СБУ викрили на розкраданні державних коштів керівництво територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернігівській області.
Оперативники спецслужби встановили, що двоє чиновників управління уклали договори з місцевими комерційними структурами на встановлення обладнання елементів протипожежної безпеки у двадцяти районних судах на загальну суму майже 1,6 млн гривень.
Співробітники СБУ задокументували, що після перерахування коштів на рахунки приватних підприємств договірні зобов’язання не були виконані, але посадовці підписали акти виконаних робіт.
Під час санкціонованих слідчих дій у приміщеннях управління та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення оборудки з державними коштами.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до скоєння злочину.Операція проводилась спільно з Генеральною прокуратурою та Головним слідчим відділом Нацполіції.
Оперативники спецслужби встановили, що двоє чиновників управління уклали договори з місцевими комерційними структурами на встановлення обладнання елементів протипожежної безпеки у двадцяти районних судах на загальну суму майже 1,6 млн гривень.
Співробітники СБУ задокументували, що після перерахування коштів на рахунки приватних підприємств договірні зобов’язання не були виконані, але посадовці підписали акти виконаних робіт.
Під час санкціонованих слідчих дій у приміщеннях управління та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення оборудки з державними коштами.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до скоєння злочину.Операція проводилась спільно з Генеральною прокуратурою та Головним слідчим відділом Нацполіції.
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