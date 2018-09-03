Допомогапо вагітності та пологах не може бути меншою за розраховану з мінімальної заробітної плати

За рахунок коштів Фонду соціального страхування України допомога по вагітності та пологах надається у розмірі 100% середньої заробітної плати за весь період перебування у відпустці по вагітності та пологах. Якщо середній дохід застрахованої особи менший за мінімальну зарплату, встановлену на час настання страхового випадку, допомога розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати.
«Зазначений вид матеріального забезпечення фінансується Фондом незалежно від тривалості страхового стажу і, на відміну від допомоги з тимчасової втрати працездатності, має мінімальну гарантію щодо його розміру. Наприклад, якщо застрахована особа працює за основним місцем роботи неповний робочий день та має дохід, менший за мінімальний, допомога по вагітності та пологах буде розрахована для неї виходячи із затвердженої мінімальної заробітної плати», – зазначає заступник директора департаменту страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції ФССУ Ганна Харченко.
Водночас, якщо упродовж 12 місяців перед настанням страхового випадку стаж застрахованої особи складає менше 6 місяців, сума допомоги розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.
Також сума матеріального забезпечення у розрахунку на місяць не має перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду.
Листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами видається з 30 тижня вагітності та складає 126 календарних днів. Жінкам, віднесених до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видається з 27 тижня вагітності тривалістю 180 календарних днів. У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді додатково до основного видається листок непрацездатності строком 14 календарних днів.
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