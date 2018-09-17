Шоста Всеукраїнська спартакіада «Сила духу» успішно фінішувала

14 вересня після завершення фінальних змагань VІ Всеукраїнської спартакіади «Сила духу», що протягом трьох днів проходили в Ужгородському споркомплексі «Юність», відбулася урочиста церемонія нагородження переможців та закриття спартакіади.
Почесними гостями дійства були: в.о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Сергій Нестеров, заступник Ужгородського міського голови Ігор Фартушок, начальник управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації Віталій Ерфан.
Вони і провели нагородження переможців у 17 видах змагань в особистій першості з армспорту, бомбаскету, гирьового спорту, дартсу, настільного тенісу та шахів. Крім медалей та дипломів, призери були відзначені цінними подарунками. Своїх володарів отримали також кубки за перемогу в командній першості з видів спорту.
Головними ж тріумфаторами спартакіади стали збірні команди Дніпропетровської, Донецької та Тернопільської областей, які вибороли відповідно перше, друге та третє місця в загальнокомандній першості.
У своєму заключному слові Сергій Нестеров подякував керівництву влади гостинного закарпатського краю, які стали надійними партнерами в організації змагань, допомогли створили всі належні умови для успішного проведення спартакіади. Такі стосунки, на його думку, є взірцем поєднання зусиль багатьох установ задля втілення добрих справ.
Також висловив щиру подяку усім тим, хто був долучений до організації спартакіади та вклали в цю справу частинку своєї душі.
«Є переможці, проте переможених немає. Підстави для такого твердження дає та неймовірна атмосфера спорту, дружби та єднання, яка панувала на змагальних майданчиках і поза ними. Кожен з вас був долучений до цього великого свята, відгомін якого, переконаний, ще довго буде лунати у ваших серцях. Приємно бачити вас такими натхненими, з неймовірним блиском в очах і жагою до життя. До повноцінного, багатогранного і справжнього життя!», – зазначив С.Нестеров на завершення свого виступу та оголосив спартакіаду закритою.
Тож до нових зустрічей!
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