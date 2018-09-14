пятница, 14 сентября 2018 г.

Краєзнавчі читання запрошують друзів

Центральна бібліотека для дорослих не припиняє творчих пошуків і постійно організовує різні цікавинки.
Цього разу, 18 вересня, там пройдуть краєзнавчі читання «Наш край у роки Другої світової війни». Приурочені вони 75 роковинам від звільнення області і району від німецько-фашистських загарбників. Початок заходу о 10.00. Вхід вільний. 
Автор: на

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