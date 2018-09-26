У аграріїв кипить робота

У поточному році склалися нетипові погодні умови, що нанесли свій відбиток на достигання культур. Ми мали підвищені середньомісячні температури повітря, порівняно до минулого року та середніх багаторічних значень (у квітні-травні - на 3-4, влітку - на 1-3), в підсумку сума ефективних температур повітря (станом на 31 серпня) стала вище на 5.
На фоні таких температур був низький рівень опадів у серпні. У минулому році аграрії в цей час лише починали збирання сої та перших гектарів соняшнику, а щодо зернової кукурудзи навіть і думок не було. Збирання перших площ названих культур цього року розпочалося в середині третьої декади серпня.
Станом на 18.09.2018 року зернові та зернобобові культури зібрані з площі 9145 га або 67% до прогнозу. Намолочено понад 25,5 тисяч тонн, рівень урожайності складає 27,9 ц/га. Гречку зібрано на площі 535 га або 72%, намолочено 639 тонн зерна, при врожайності 11,9 ц/га. Розпочали збирання кукурудзи на зерно, зібрано 200 га або 5%, намолочено 1400 т при середній врожайності 70 ц/га. Соняшнику зібрано 2596 га або 32%, намолочено 6500 тонн за середньої врожайності 25 ц/га. Сої – 700 га або 75%, намолочено 1200 т, при середній врожайності 17,1 ц/га.
Крім того, в районі розпочато посів озимих культур, але суха жарка погода, на відміну від збирання врожаю, не сприяє проведенню даної роботи. Відповідно до даних обласного центру з гідрометеорології запаси продуктивної вологи на більшості полів області, відведених під посів озимих, в орному шарі ґрунту сформувались на рівні незадовільних та недостатніх, або 3-12 мм, а подекуди волога повністю відсутня. Для забезпечення появи дружних сходів озимих культур необхідно мати запаси вологи на рівні 25-30 мм. Така ситуація вже спричинила відставання у темпах посіву та загрожує виконанню прогнозованих обсягів посіву. Лише два господарства розпочали посів озимих колосових культур на зерно, ними на 18 вересня посіяно 390 га. Посів озимого ріпаку на зерно виконано на площі 1614 га.
Н.Дятел, начальник відділу агропромрозвитку РДА
На фоні таких температур був низький рівень опадів у серпні. У минулому році аграрії в цей час лише починали збирання сої та перших гектарів соняшнику, а щодо зернової кукурудзи навіть і думок не було. Збирання перших площ названих культур цього року розпочалося в середині третьої декади серпня.
Станом на 18.09.2018 року зернові та зернобобові культури зібрані з площі 9145 га або 67% до прогнозу. Намолочено понад 25,5 тисяч тонн, рівень урожайності складає 27,9 ц/га. Гречку зібрано на площі 535 га або 72%, намолочено 639 тонн зерна, при врожайності 11,9 ц/га. Розпочали збирання кукурудзи на зерно, зібрано 200 га або 5%, намолочено 1400 т при середній врожайності 70 ц/га. Соняшнику зібрано 2596 га або 32%, намолочено 6500 тонн за середньої врожайності 25 ц/га. Сої – 700 га або 75%, намолочено 1200 т, при середній врожайності 17,1 ц/га.
Крім того, в районі розпочато посів озимих культур, але суха жарка погода, на відміну від збирання врожаю, не сприяє проведенню даної роботи. Відповідно до даних обласного центру з гідрометеорології запаси продуктивної вологи на більшості полів області, відведених під посів озимих, в орному шарі ґрунту сформувались на рівні незадовільних та недостатніх, або 3-12 мм, а подекуди волога повністю відсутня. Для забезпечення появи дружних сходів озимих культур необхідно мати запаси вологи на рівні 25-30 мм. Така ситуація вже спричинила відставання у темпах посіву та загрожує виконанню прогнозованих обсягів посіву. Лише два господарства розпочали посів озимих колосових культур на зерно, ними на 18 вересня посіяно 390 га. Посів озимого ріпаку на зерно виконано на площі 1614 га.
Н.Дятел, начальник відділу агропромрозвитку РДА
Комментариев нет:
Отправить комментарий