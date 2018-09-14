У райагролісгоспівців планів багато

Про ДП «Сновськрайагролісгосп», де сьогодні працює більше семидесяти людей, хочеться розповідати і розповідати. І не лише про стабільність у роботі, гідні зарплати із соцпакетами, виконання річних планів по рубках догляду (до речі, виконання вже становить близько 90%), про заліснення нових ділянок, а ними вже засаджено понад 57,3 га площ.
Це і молоденькі сосонки, модрина, екзотичний чорний горіх. А у господарських теплицях тягнуться до сонця туї (східна та західна), сосни (румелійська та веймутова), клен японський, гібіскус. За культурами у лісі допомагають дбати добрі помічники агролісгоспівців – місцеве вище професійне училище (директор Лариса Дубина). Моторизованими кущорізами хлопці наводять лад там, де потрібно – згідно з усіма вимогами і загалом так, як вимагають правила. Писати про це підприємство хочеться передусім і тому, що воно дійсно працює добре. Навіть тепер, коли на кожному кроці нові законодавчі колізії, коли незрозумілі реформи і ризики. ДП «Сновськрайагролісгосп» працює, готується до свята, думає про своє «завтра». Кількома днями раніше тут взяли й встановили новий логотип на новому узвишші. Із дерева, оздобленого різьбленими витворами природи, де домінує тема життя і лісу. Створену споруду назвала б просвітницькою, адже вона служитиме багатьом людям. Передусім тим, хто цікавиться екологією, любить рідний край, ліс. А ліс – він не тільки є, а й буде.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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