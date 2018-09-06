На роботу – до Сновського відділення поліції

Як повідомив «Променю» т.в.о. начальника Сновського відділення поліції підполковник поліції Олег Салата, наразі оголошено конкурс на посаду поліцейського з логістики.
На нього будуть покладені обов’язки із забезпечення підрозділу транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами, договірна діяльність щодо оренди, постачання енергоносіїв, водопостачання тощо. Також є й інші вакантні посади з переліком яких та умовами роботи можна ознайомитись на сайті https://nabir.np.gov.ua. Телефони для довідок: 050-464-70-20; 073-003-73-23; 067-469-11-28; 3-12-59; 3-81-23.
На нього будуть покладені обов’язки із забезпечення підрозділу транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами, договірна діяльність щодо оренди, постачання енергоносіїв, водопостачання тощо. Також є й інші вакантні посади з переліком яких та умовами роботи можна ознайомитись на сайті https://nabir.np.gov.ua. Телефони для довідок: 050-464-70-20; 073-003-73-23; 067-469-11-28; 3-12-59; 3-81-23.
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