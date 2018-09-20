Про зміни в законодавстві Фонду соціального страхування України

Постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 №13 затверджено Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке набуло чинності 27 липня 2018 року. Положенням встановлена нова форма Протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого). Нагадуємо, щодокументи для призначеннядопомоги по тимчасовійнепрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їхнадходження.
Постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 №12 затверджено новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Постанова набуває чинності з 01 жовтня 2018 року.
Порядком передбачена нова форма заяви-розрахунку та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам.
На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформляє заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до робочих органів виконавчої дирекції Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення.
Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку інформації та у разі відсутності зауважень протягом десяти робочих днів здійснює фінансування сум, зазначених у заяві-розрахунку.
Допомога по тимчасовійнепрацездатності, по вагітності та пологах виплачуєтьсязастрахованим особам у найближчийпісля дня призначеннядопомоги строк, установлений для виплатизаробітної плати.У такі ж строки здійснюютьсявиплатипотерпілим на виробництві.
Післяпроведеннявиплат за рахуноккоштів Фонду страхувальникнадсилаєповідомлення про проведеннявиплат за формою, встановленою Порядком.Повідомленнянадсилаєтьсястрахувальникомпротягоммісяця з дня проведеннявиплат.
Детально про зміни можна ознайомитись на сайті Фонду соціального страхуванняУкраїниhttp://www.fssu.gov.ua/.
Юлія Щиглевська,начальник Городнянського відділення управління виконавчої дирекції ФССУв Чернігівській області
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