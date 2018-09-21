З думкою про місто та його людей

Добрі вчинки творяться не для того, щоб про них писали. Але коли бачиш чи чуєш про них, то мимоволі берешся за перо.
Людей, котрі роблять такі вчинки в нашому місті небагато, однак, саме на них і тримається світ. Це вони (на знімку) – люди, котрі почали чистити озеро абсолютно безкоштовно (воно знаходиться там, де колись був відкорм-радгосп).
У свій час за ініціативи небайдужого до інтересів трудящихрадгоспу і жителів міста, нині покійного Андрія Карпенка, було викопано водойму розміром 150*80 м. Згодом її було зариблено коропом, який тут прижився, а потім і іншою рибою: щукою, окунем, карасем.
Це озеро люди охрестили «Карпенчиним». Почали приходити сюди і любителі скупатися, і порибалити вудкою, і просто відпочити разом з дітками.
Але, на жаль, деякі люди в нашому суспільстві, виховані так, що вміють лише псувати та забруднювати все навколо себе. Ось так сталося і з озером, яке поступово перетворилося в брудну яму. Пластикові пляшки, банки, машинні шини, пакети зі сміттям швидко заполонили його. А згодом воно заросло очеретом, а навкруги, мов стіна, став рости чагарник та дерева. Поступово, воно стало непомітним навіть із дороги, яка проходить зовсім поруч.
А нещодавно, за ініціативи небайдужих жителів міста Андрія, Наталії, Бориса та Софії Сильченків та Володимира Мятенка почалися роботи з очищення озера. До цієї благородної справи приєдналися і лісничий Микола Білогуб, батько з сином Леоніди Корені, Д.Орда, М.Мозоль, О.Мозоль, Д.Комісаренко, родина Кротів, Яремчуків, Росиків, Р.Агарков, А.Приходько, М.Сенько, В.Трус, А.Коробко, С.Ушкова, М.Говоров, О.Артем’єв, В.Сірик, І.Бойко, О.Єфименко. І це ще далеко не повний список всіх бажаючих допомогти привести до ладу таку колись красиву місцину.
До речі, якось осторонь від цієї справи стоїть наша влада, установи соціальної сфери. Адже людям, які працюють стільки днів абсолютно безкоштовно своїми власними силами не впоратися. Необхідно знайти екскаватор, аби прочистити дно озера. Люди розгублені: де його шукати?
Зовсім недавно приїздили оглядати місцину і наші депутати, які пообіцяли взяти під контроль цю справу. Надіємося – хоч вони допоможуть з технікою.
Давайте всі разом допоможемо повернути до попереднього вигляду таку окрасу нашого міста, як це озеро.
Георгій Лепнюк та Леонід Корінь
Фото Г.Лепнюка
Людей, котрі роблять такі вчинки в нашому місті небагато, однак, саме на них і тримається світ. Це вони (на знімку) – люди, котрі почали чистити озеро абсолютно безкоштовно (воно знаходиться там, де колись був відкорм-радгосп).
У свій час за ініціативи небайдужого до інтересів трудящихрадгоспу і жителів міста, нині покійного Андрія Карпенка, було викопано водойму розміром 150*80 м. Згодом її було зариблено коропом, який тут прижився, а потім і іншою рибою: щукою, окунем, карасем.
Це озеро люди охрестили «Карпенчиним». Почали приходити сюди і любителі скупатися, і порибалити вудкою, і просто відпочити разом з дітками.
Але, на жаль, деякі люди в нашому суспільстві, виховані так, що вміють лише псувати та забруднювати все навколо себе. Ось так сталося і з озером, яке поступово перетворилося в брудну яму. Пластикові пляшки, банки, машинні шини, пакети зі сміттям швидко заполонили його. А згодом воно заросло очеретом, а навкруги, мов стіна, став рости чагарник та дерева. Поступово, воно стало непомітним навіть із дороги, яка проходить зовсім поруч.
А нещодавно, за ініціативи небайдужих жителів міста Андрія, Наталії, Бориса та Софії Сильченків та Володимира Мятенка почалися роботи з очищення озера. До цієї благородної справи приєдналися і лісничий Микола Білогуб, батько з сином Леоніди Корені, Д.Орда, М.Мозоль, О.Мозоль, Д.Комісаренко, родина Кротів, Яремчуків, Росиків, Р.Агарков, А.Приходько, М.Сенько, В.Трус, А.Коробко, С.Ушкова, М.Говоров, О.Артем’єв, В.Сірик, І.Бойко, О.Єфименко. І це ще далеко не повний список всіх бажаючих допомогти привести до ладу таку колись красиву місцину.
До речі, якось осторонь від цієї справи стоїть наша влада, установи соціальної сфери. Адже людям, які працюють стільки днів абсолютно безкоштовно своїми власними силами не впоратися. Необхідно знайти екскаватор, аби прочистити дно озера. Люди розгублені: де його шукати?
Зовсім недавно приїздили оглядати місцину і наші депутати, які пообіцяли взяти під контроль цю справу. Надіємося – хоч вони допоможуть з технікою.
Давайте всі разом допоможемо повернути до попереднього вигляду таку окрасу нашого міста, як це озеро.
Георгій Лепнюк та Леонід Корінь
Фото Г.Лепнюка
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