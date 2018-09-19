Діти можуть і мають захищати свої права

7 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», яким внесено зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, розширено коло суб’єктів доступ до безоплатної вторинної правової допомоги, шляхом включення до нього дітей.
Правовий статус дитини, окрім Конституції України, визначають ряд законів і підзаконних нормативно-правових актів, які забезпечують розвиток дітей, встановлення гарантій і пільг для даної категорії громадян нашої держави.
В Законі України «Про громадянство України» від 18.01.2001 року визначено, що дитина - це особа віком до 18 років. Захист прав та інтересів дитини є одним з пріоритетних завдань держави, адже ставлення до дітей, їхніх прав і свобод, повага до їхньої людської гідності якнайточніше відображають рівень гуманності й цивілізованості суспільства.
Одним з прав дитини, гарантованих законодавчими актами нашої держави, є можливість звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, а з 14 років – безпосередньо до суду.
Тому, з набрання чинності змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з січня 2018 року отримати безоплатну правову допомогу можуть не лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а усі діти.
За період з січня 2018 року до даного часу до Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро, підпорядкованих Менському місцевому центру, звернулося 17 осіб даної категорії, що становить 3,6% від загальної кількості звернень, з них 13 звернень щодо складення процесуальних документів та здійснення представництва інтересів в судді. В даній категорії переважають діти віком від 13 до 18 років.
Натомість найбільше звернень осіб даної категорії зафіксовано у Сновському, Корюківському та Новгород-Сіверському бюро правової допомоги. Зокрема, до Сновського бюро правової допомоги звернулося 11, що становить 2,3% від загальної кількості звернень, до Новгород-Сіверського бюро правової допомоги 2 особи даної категорії, що становить 0,4% від загальної кількості звернень, до Корюківського бюро правової допомоги 3 особи даної категорії, що становить 0,74% від загальної кількості.
Серед порушених питань даною категорією осіб, переважають питання захисту своїх прав, а саме право на належне утримання шляхом стягнення з батька/батьків аліментів на своє утримання на період навчання, позбавлення батьків/батька батьківських прав в зв’язку з ухиленням від виконання батьківських обов’язків, оскарження протоколів про адміністративні правопорушення, складення цивільного позову в рамках кримінального провадження, як потерпілої особи, зменшення шлюбного віку, здобуття повної цивільної дієздатності, вселення в житло та усунення перешкод користування житлом.
Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також за правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 9-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Героїв АТО, буд.9, тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
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