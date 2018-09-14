Путівки чорнобильцям

Триває прийом документів від чорнобильців для оздоровлення у 2019 році. Організацію щорічного оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Сновському районі здійснює управління соцзахисту.
Безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок забезпечуються: громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської кататстрофи, віднесені до категорії 1 та діти з інвалідністю, інвалідність яких пов`язана з Чорнобильською кататсрофою.
Особи, які бажають отримати санаторно-курортну путівку у наступному році, або грошову компенсацію замість санаторно-курортного лікування, повинні до 15 жовтня поточного року надати до управління заяву. Довідки за тел. 2-13-38.
Безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок забезпечуються: громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської кататстрофи, віднесені до категорії 1 та діти з інвалідністю, інвалідність яких пов`язана з Чорнобильською кататсрофою.
Особи, які бажають отримати санаторно-курортну путівку у наступному році, або грошову компенсацію замість санаторно-курортного лікування, повинні до 15 жовтня поточного року надати до управління заяву. Довідки за тел. 2-13-38.
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