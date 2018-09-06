Валентина Пилипенко: «Порядок має бути всюди»

ТОВ «МК-Добробут» - єдине підприємство на Сновщині, яке займається виробництвом яєць та м’яса, а також реалізацією молодняку бройлерів.
Товари, запропоновані товариством, завжди користуються попитом серед населення, адже і м’ясо, і яйця чи не щоденно мають бути в раціоні кожної людини. Проте, останнім часом, підприємство переживає не найкращі часи.
- Влітку ціна на яйця дуже низька. Ми змушені продавати їх менше двох гривень, а така ціна – нижча собівартості, - розповідає заступник директора Валентина Пилипенко. - Зараз на прилавки, а особливо у супермаркети, надходять так звані яйця охолоджені. Їх вже зберігали у холодильниках за температури від мінус 2 градусів Цельсія до 0 не більше 90 діб. Ціна на такий продукт є нижчою, аніж та, яку пропонує наше підприємство. Але ж не слід забувати і про якість яєць. Нині у нас 20 тисяч голів птиці. Це – елітна порода курей Ломан Браун, які вважаються одними із найбільш продуктивних несучок. Ми уважно стежимо за здоров’ям птиці, вакцинуємо її, самі робимо комбікорм, додаючи до нього вітаміни та багато інших корисних компонентів.
«МК-Добробут» займається також і реалізацією бройлерів. Але цього року підприємство змушене було продавати їх за низькими цінами.
Завжди надає свою допомогу підприємству депутат облради Григорій Божок, без підтримки якого було б не солодко, адже тих мізерних коштів, які виділяє держава не вистачає навіть на мінімальні закупівлі.
- Колектив у нас, - продовжує Валентина Василівна, - невеликий. До 15 чоловік. Робота тут не легка, тому і кадри змінюються дуже швидко. Старожилою є Андрій Симан, який працюює тут з першого дня. Він у нас і механік, і енергетик, і електрослюсар. З упевненістю можна сказати, що на ньому тримається все виробництво, адже він – професіонал з великої літери.
Хоча, хороші господарі тут – усі працівники. Завжди чиста та охайна територія – приклад всім підприємствам та закладам Сновська. Тут за порядком слідкують не лише технічний персонал, але й керівництво. Причому не лише на території, але й у приміщеннях, де живуть кури. Адже, як говорить Валентина Василівна: «Порядок має бути всюди». Тоді і працюватиметься якісніше, і результати роботи будуть лише кращими.
Тетяна ЛИТВИН
Товари, запропоновані товариством, завжди користуються попитом серед населення, адже і м’ясо, і яйця чи не щоденно мають бути в раціоні кожної людини. Проте, останнім часом, підприємство переживає не найкращі часи.
- Влітку ціна на яйця дуже низька. Ми змушені продавати їх менше двох гривень, а така ціна – нижча собівартості, - розповідає заступник директора Валентина Пилипенко. - Зараз на прилавки, а особливо у супермаркети, надходять так звані яйця охолоджені. Їх вже зберігали у холодильниках за температури від мінус 2 градусів Цельсія до 0 не більше 90 діб. Ціна на такий продукт є нижчою, аніж та, яку пропонує наше підприємство. Але ж не слід забувати і про якість яєць. Нині у нас 20 тисяч голів птиці. Це – елітна порода курей Ломан Браун, які вважаються одними із найбільш продуктивних несучок. Ми уважно стежимо за здоров’ям птиці, вакцинуємо її, самі робимо комбікорм, додаючи до нього вітаміни та багато інших корисних компонентів.
«МК-Добробут» займається також і реалізацією бройлерів. Але цього року підприємство змушене було продавати їх за низькими цінами.
Завжди надає свою допомогу підприємству депутат облради Григорій Божок, без підтримки якого було б не солодко, адже тих мізерних коштів, які виділяє держава не вистачає навіть на мінімальні закупівлі.
- Колектив у нас, - продовжує Валентина Василівна, - невеликий. До 15 чоловік. Робота тут не легка, тому і кадри змінюються дуже швидко. Старожилою є Андрій Симан, який працюює тут з першого дня. Він у нас і механік, і енергетик, і електрослюсар. З упевненістю можна сказати, що на ньому тримається все виробництво, адже він – професіонал з великої літери.
Хоча, хороші господарі тут – усі працівники. Завжди чиста та охайна територія – приклад всім підприємствам та закладам Сновська. Тут за порядком слідкують не лише технічний персонал, але й керівництво. Причому не лише на території, але й у приміщеннях, де живуть кури. Адже, як говорить Валентина Василівна: «Порядок має бути всюди». Тоді і працюватиметься якісніше, і результати роботи будуть лише кращими.
Тетяна ЛИТВИН
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