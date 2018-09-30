У шані, пам’яті й скорботі

Із нагоди визволення Чернігівщини від німецько-фашистських окупантів на Сновщині пройшли урочисті заходи. Почалися вони із покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам, що височіє у центрі Сновська, а далі перемістилися до героїчного Єліного. Села, що зазнало від гітлерівців багато горя і сліз. І навіть спаленим, розстріляним, не схилилося і не здалося ворогу…
Те грозове лихоліття його сьогоднішнім жителям нагадали свіжі розкопки дослідників, зокрема, групи, очолюваної невтомним патріотом рідного краю Денисом Дроздом. Новим їхнім результатом стала чергова сумна знахідка останків невідомого солдата. На жаль, встановити точні дані бійця не вдалося, зате вийшло з’ясувати, що був він військовослужбовцем 117 стрілецької дивізії 28 стрілецького корпусу 21-ої армії Брянського фронту, що загинув між 31 серпня і 1 вересня 1941 року в жорстоких боях, які точилися у той час поблизу Загребенної Слободи… Багато тоді втрат зазнала наша армія, багато і ворогів вона знищила…
У пам’ять про полеглих захисників нашої Вітчизни місцевий священник (отець Володимир) відслужив панахиду, а всі присутні вшанували пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання… А до свіжої могили відомого молоденького офіцера (можливо сержанта) єлінці і приїжджі делегації із сусідніх сіл, інших куточків Чернігівщини, навіть близького зарубіжжя принесли квіти й вклонилися за подвиг, за те, що він і мільйони інших героїв наблизилили мир на рідну землю, врятували її від коричневої чуми.
Далі заплановане дійство перемістилося на територію Музейно-меморіального комплексу «Лісоград». В’їжджаючи туди, не можна було не помітити нового, оригінального, дерев’яного вказівника з однойменним написом. Чудовий подарунок! Чудовий вигляд! А все завдяки участі у житті цього комплексу колективу Єлінського лісництва (очільник Олександр Данильченко) й головного лісничого ДП «Корюківський лісгосп» Віталія Скоробагатого. Їхня щедрість душі й патріотичні настрої знайшли велику вдячність як у працівників музею, так і у всіх його відвідувачів.
21 вересня їх прийшло і приїхало чимало. І всі, хто були, не приховували своєї скорботи за буремним минулим, засвідчували те, що бережуть про нього пам’ять і висловлюють синівські слова подяки за мирне небо над головою, передзвін пташиного співу…
Особливо приємним було бачити молодь, учасників військово-патріотичної гри «Джура» на чолі з незмінним тренером і командиром Віктором Кравцем.
Хлопці і дівчата продемонстрували не лише теоретичні знання військової справи, а й довели, що за лічені хвилини можуть зібрати і розібрати автомат Калашникова, іншу зброю, й, зрештою, будь-якої миті, будь-якої хвилини – стати на захист рідної Батьківщини. Неймовірно красивої, багатої людьми… Ліричні нотки у організований відділом культури міськради захід (очільник Наталія Добненко) додали й аматори народного мистецтва, викладачі музичної школи ім. Н.Рахліна. Художні номери, ними представлені, змушували і гріти долоні, і сльозу пускати…
Участь у заходах взяли міський голова О.Медведьов, голови РДА та райради В.Радібеда та Н.Кухаренко.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Те грозове лихоліття його сьогоднішнім жителям нагадали свіжі розкопки дослідників, зокрема, групи, очолюваної невтомним патріотом рідного краю Денисом Дроздом. Новим їхнім результатом стала чергова сумна знахідка останків невідомого солдата. На жаль, встановити точні дані бійця не вдалося, зате вийшло з’ясувати, що був він військовослужбовцем 117 стрілецької дивізії 28 стрілецького корпусу 21-ої армії Брянського фронту, що загинув між 31 серпня і 1 вересня 1941 року в жорстоких боях, які точилися у той час поблизу Загребенної Слободи… Багато тоді втрат зазнала наша армія, багато і ворогів вона знищила…
У пам’ять про полеглих захисників нашої Вітчизни місцевий священник (отець Володимир) відслужив панахиду, а всі присутні вшанували пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання… А до свіжої могили відомого молоденького офіцера (можливо сержанта) єлінці і приїжджі делегації із сусідніх сіл, інших куточків Чернігівщини, навіть близького зарубіжжя принесли квіти й вклонилися за подвиг, за те, що він і мільйони інших героїв наблизилили мир на рідну землю, врятували її від коричневої чуми.
Далі заплановане дійство перемістилося на територію Музейно-меморіального комплексу «Лісоград». В’їжджаючи туди, не можна було не помітити нового, оригінального, дерев’яного вказівника з однойменним написом. Чудовий подарунок! Чудовий вигляд! А все завдяки участі у житті цього комплексу колективу Єлінського лісництва (очільник Олександр Данильченко) й головного лісничого ДП «Корюківський лісгосп» Віталія Скоробагатого. Їхня щедрість душі й патріотичні настрої знайшли велику вдячність як у працівників музею, так і у всіх його відвідувачів.
21 вересня їх прийшло і приїхало чимало. І всі, хто були, не приховували своєї скорботи за буремним минулим, засвідчували те, що бережуть про нього пам’ять і висловлюють синівські слова подяки за мирне небо над головою, передзвін пташиного співу…
Особливо приємним було бачити молодь, учасників військово-патріотичної гри «Джура» на чолі з незмінним тренером і командиром Віктором Кравцем.
Хлопці і дівчата продемонстрували не лише теоретичні знання військової справи, а й довели, що за лічені хвилини можуть зібрати і розібрати автомат Калашникова, іншу зброю, й, зрештою, будь-якої миті, будь-якої хвилини – стати на захист рідної Батьківщини. Неймовірно красивої, багатої людьми… Ліричні нотки у організований відділом культури міськради захід (очільник Наталія Добненко) додали й аматори народного мистецтва, викладачі музичної школи ім. Н.Рахліна. Художні номери, ними представлені, змушували і гріти долоні, і сльозу пускати…
Участь у заходах взяли міський голова О.Медведьов, голови РДА та райради В.Радібеда та Н.Кухаренко.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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