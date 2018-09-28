Футбольні змагання

21 вересня у Ріпках відбувся обласний етап зональних змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч». Діти 2008 р.н першу гру зіграли з командою з Городні та перемогли з рахунком – 3:1. Другу гру - в нічию – 1:1 зіграли з командою м.Ріпки. Третю – виграли у команди з Чернігівського району – 1:0.
Таким чином наша команда посіла 1 місце в групі і здобула путівку у півфінал, який відбудеться навесні 2019 р. Кращим гравцем турніру визнано Ярослава Паренчука. Чудову гру також продемонстрували Дмитро Кушнір, Тимур Кравець, Дмитро Потошний та Владислав Роговенко.
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22 вересня учасники команди 2009 р.н взяли участь у турнірі в м. Городня. Наша команда перемогла городнянський «Олімп» - 5:0, поступилася чернігівській «Десні» - 2:0 та перемогла команду «Чернігів» - 2:0. У підсумку посівши 3 місце з шести команд. Кращим гравцем став Тимур Кравець. Добре себе проявили Дмитро Потошний, Денис Губенко та Максим Куценко.
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23 вересня відбулися обласні змагання з футболу. ДЮСШ м.Сновськ приймала у себе команду м.Куликівка. Група 2002-2003 рр. н. зіграли в нічию – 2:2, а група 2004-2005 рр.н. перемогли з рахунком - 2:0. У старшій групі добре проявили себе Дмитро Коршун і Роман Петренко, у молодшій – дублем відзначився Олександр Логвиненко.
Таким чином наша команда посіла 1 місце в групі і здобула путівку у півфінал, який відбудеться навесні 2019 р. Кращим гравцем турніру визнано Ярослава Паренчука. Чудову гру також продемонстрували Дмитро Кушнір, Тимур Кравець, Дмитро Потошний та Владислав Роговенко.
* * *
22 вересня учасники команди 2009 р.н взяли участь у турнірі в м. Городня. Наша команда перемогла городнянський «Олімп» - 5:0, поступилася чернігівській «Десні» - 2:0 та перемогла команду «Чернігів» - 2:0. У підсумку посівши 3 місце з шести команд. Кращим гравцем став Тимур Кравець. Добре себе проявили Дмитро Потошний, Денис Губенко та Максим Куценко.
* * *
23 вересня відбулися обласні змагання з футболу. ДЮСШ м.Сновськ приймала у себе команду м.Куликівка. Група 2002-2003 рр. н. зіграли в нічию – 2:2, а група 2004-2005 рр.н. перемогли з рахунком - 2:0. У старшій групі добре проявили себе Дмитро Коршун і Роман Петренко, у молодшій – дублем відзначився Олександр Логвиненко.
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