Сновськ стає комфортним і охайним завдяки його мешканцям

Нещодавно ДП «Сновськрайагролісгосп» (керівник Олександр Скороход) встановив біля свого підприємства дерев`яний постамент. Він став не тільки візитівкою райагролісгоспу, а й окрасою в`їзду в Сновськ з об`їзної дороги. Багато автомобілів їде саме тією трасою повз наше місто і у водіїв, і пасажирів вже формується одразу враження про Сновськ.
Ще один куточок, що милує око, зробили для дітей працівники ЦДтЮТ (директор Наталія Скотаренко) за ініціативи керівника Щорського РЕМ Миколи Михалка. Вони нанесли малюнок на виробничу споруду електриків, що знаходиться в парку (за АТБ). Саме там розташовані дитячі гойдалки і дітки тепер граючись, роздивляються яскраві малюнки.
Приватні садиби, депо, ВПУЛГ, дитячий садочок №1, магазини Тетяни Островської та Наталії Гончаренко, підприємство Сергія Виблова, Будинок культури, навіть ферма у с.Жовідь Олександра Веселого та ще деякі організації і підприємства Сновщини дбають про красу і порядок. Своїм позитивним прикладом вони показують, що коли кожен зробить вклад у благоустрій рідної громади, то всі ми житимемо в гарних і чистих населених пунктах. Можливо,тоді у нас стане менше місць, де ростимуть бур`яни. І ніхто не наважиться смітити там, де прибрано, пофарбовано.
Приємно, що 15 вересня активісти міста самі організували суботник, впорядкувавши озеро між М.Щимлем та Сновськом і лісопарк. Міська рада забезпечила учасників прибирання сміттєвими мішками, рукавичками та транспортом КП «Щорська ЖЕД» (керівник Г.Кошова) для вивезення сміття. Також на прибирання залучався трактор Сновської експлуатаційної дільниці №2 Корюківського міжрайонного управління водного господарства (керівник В.Кириченко).
До речі, на цьому тижні працівниками ЖЕД було викошено небезпечну рослину амброзію на вулицях нашого міста. В першу чергу знищували ділянки амброзії за зверненнями громадян, які найбільш страждають від алергії. Закон України зобов’язує утримувати земельні ділянки та території в належному санітарному стані не тільки органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підприємства, але й всіх громадян. Тож прохання до всіх жителів Сновщини – виривати амброзію з коренем і знищувати її. Це однорічна рослина, схожа на коноплю. Пилок її, потрапивши в дихальні органи людини, викликає сльозоточивість, погіршує зір, викликає підвищення температури тіла, кашель, головний біль, слабкість. У найбільш чутливих людей амброзія може спровокувати навіть напади астми.
Лариса МАРТИНЕНКО
Ще один куточок, що милує око, зробили для дітей працівники ЦДтЮТ (директор Наталія Скотаренко) за ініціативи керівника Щорського РЕМ Миколи Михалка. Вони нанесли малюнок на виробничу споруду електриків, що знаходиться в парку (за АТБ). Саме там розташовані дитячі гойдалки і дітки тепер граючись, роздивляються яскраві малюнки.
Приватні садиби, депо, ВПУЛГ, дитячий садочок №1, магазини Тетяни Островської та Наталії Гончаренко, підприємство Сергія Виблова, Будинок культури, навіть ферма у с.Жовідь Олександра Веселого та ще деякі організації і підприємства Сновщини дбають про красу і порядок. Своїм позитивним прикладом вони показують, що коли кожен зробить вклад у благоустрій рідної громади, то всі ми житимемо в гарних і чистих населених пунктах. Можливо,тоді у нас стане менше місць, де ростимуть бур`яни. І ніхто не наважиться смітити там, де прибрано, пофарбовано.
Приємно, що 15 вересня активісти міста самі організували суботник, впорядкувавши озеро між М.Щимлем та Сновськом і лісопарк. Міська рада забезпечила учасників прибирання сміттєвими мішками, рукавичками та транспортом КП «Щорська ЖЕД» (керівник Г.Кошова) для вивезення сміття. Також на прибирання залучався трактор Сновської експлуатаційної дільниці №2 Корюківського міжрайонного управління водного господарства (керівник В.Кириченко).
До речі, на цьому тижні працівниками ЖЕД було викошено небезпечну рослину амброзію на вулицях нашого міста. В першу чергу знищували ділянки амброзії за зверненнями громадян, які найбільш страждають від алергії. Закон України зобов’язує утримувати земельні ділянки та території в належному санітарному стані не тільки органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підприємства, але й всіх громадян. Тож прохання до всіх жителів Сновщини – виривати амброзію з коренем і знищувати її. Це однорічна рослина, схожа на коноплю. Пилок її, потрапивши в дихальні органи людини, викликає сльозоточивість, погіршує зір, викликає підвищення температури тіла, кашель, головний біль, слабкість. У найбільш чутливих людей амброзія може спровокувати навіть напади астми.
Лариса МАРТИНЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий