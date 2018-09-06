Сновські футболісти знову побували за кордоном

Дві команди юних футболістів зі Сновської ДЮСШ (тренер Олександр Кухаренко) взяли участь в Міжнародному футбольному турнірі, який відбувся у місті Каунас (Литва).
За кордоном команди перебували з 16 по 20 серпня, протягом цих днів і відбувалися турніри для різних вікових груп.
Першу гру розпочали спортсмени 2006-2007 років народження. У першому матчі наші футболісти програли команді «Таурас» з рахунком – 1:3. У другому – поступилися команді «Міланос» – 1:2. У третьому – одержали перемогу над «Фортуною» - 3:0, перемогли і команду «Тракой» - 3:0, і «Атеніс» - 2:1. В нічию зіграли з «Поневежіо» - 1:1. У підсумку зайняли третє місце у групі.
За 5-6 місце змагалися із командою «Балтика» (Росія), поступившись 2:0. Турнір був надзвичайно високого рівня. І як підсумок – наша ДЮСШ посіла 6 місце серед 18 команд. У цій віковій категорії найкраще проявили себе Богдан Колодюк, Владислав Драга та Антон Зенченко.
Інша команда 2008-2009 років також зіграла 5 матчів. Перший з командою «Невежис» - нічия – 0:0. У другому – обіграли команду «Олімпас» - 3:1, з таким же рахунком переграли «Таурас» та «Гарляву». З командою «Вільнюс Вітіс» зіграли внічию – 2:2. У підсумку зайняли 2 місце у групі. За 3-4 місця зійшлися з ФК «Міланос», програвши йому на останній хвилині – 1:0. Як підсумок наша команда стала 4 з 14 команд. При чому, лише наша команда складалася з учасників 2008-09 рр, решта команд були виключно 2008 р.н. Кращими гравцями команди стали Тимур Кравець, Роман Мірошниченко та Дмитро Кушнір.
Окрім основних змагань проводилися ще інші матчі з командами з різних країн. До речі, цього року їх було 5 – з України, Росії, Білорусії, Польщі та Литви.
Грали футболісти на Олімпійській базі в Каунасі, подібної якій немає в Литві.
Вдалося нашим футболістам і трохи відпочити. Вони відвідали місто Тракой, де побували на екскурсії озерами, побачили фантастичної краси замки, порозважалися у аквапарку. Але цілковито насолодитися поїздкою та відвідати усі заплановані місця не вийшло. З 32 дітей раптово захворіли 16. Температура, блювота, слабкість – всі ці симптоми дуже вплинули і на настрій команди, і на гру безпосередньо, а особливо в останній день змагань.
– Дітям було дуже важко як фізично, так і морально, – розповідає тренер команди Олександр Кухаренко. – Після того, як з однаковими симптомами почали звертатися діти, ми одразу викликали швидку. Нас швидко доправили до лікарні, де зробили необхідні аналізи та допомогли дітям. Одразу всі подумали на отруєння, проте лікарі швидко поставили діагноз – звичайна ротавірусна інфекція. Нас заспокоїли, сказавши, що для хвилювань підстав немає. Після повернення діти звернулися і в Сновську ЦРЛ, де поставили такий самий діагноз.
Поїдка в Литву відбувалася за рахунок батьків. Доїхати до Чернігова та назад фінансово допомогли Павло Мірошниченко та Сергій Дугель. Супроводжували футболістів Олександр Паренчук та Олександр Шумський – батьки хлопців, які поїхали разом з ними, щоб вболівати та підтримувати своїх дітей у чужій країні.
Сама ж Литва і Каунас зокрема, футболістів не дуже вразили. Говорять, що країна дуже схожа на Україну, тільки дороги там набагато кращі.
Хоч перших місць команда і не здобула, та результатом задоволена. Вони впевнені, що в наступному році їх досягнення будуть ще кращими.
Тетяна ЛИТВИН
За кордоном команди перебували з 16 по 20 серпня, протягом цих днів і відбувалися турніри для різних вікових груп.
Першу гру розпочали спортсмени 2006-2007 років народження. У першому матчі наші футболісти програли команді «Таурас» з рахунком – 1:3. У другому – поступилися команді «Міланос» – 1:2. У третьому – одержали перемогу над «Фортуною» - 3:0, перемогли і команду «Тракой» - 3:0, і «Атеніс» - 2:1. В нічию зіграли з «Поневежіо» - 1:1. У підсумку зайняли третє місце у групі.
За 5-6 місце змагалися із командою «Балтика» (Росія), поступившись 2:0. Турнір був надзвичайно високого рівня. І як підсумок – наша ДЮСШ посіла 6 місце серед 18 команд. У цій віковій категорії найкраще проявили себе Богдан Колодюк, Владислав Драга та Антон Зенченко.
Інша команда 2008-2009 років також зіграла 5 матчів. Перший з командою «Невежис» - нічия – 0:0. У другому – обіграли команду «Олімпас» - 3:1, з таким же рахунком переграли «Таурас» та «Гарляву». З командою «Вільнюс Вітіс» зіграли внічию – 2:2. У підсумку зайняли 2 місце у групі. За 3-4 місця зійшлися з ФК «Міланос», програвши йому на останній хвилині – 1:0. Як підсумок наша команда стала 4 з 14 команд. При чому, лише наша команда складалася з учасників 2008-09 рр, решта команд були виключно 2008 р.н. Кращими гравцями команди стали Тимур Кравець, Роман Мірошниченко та Дмитро Кушнір.
Окрім основних змагань проводилися ще інші матчі з командами з різних країн. До речі, цього року їх було 5 – з України, Росії, Білорусії, Польщі та Литви.
Грали футболісти на Олімпійській базі в Каунасі, подібної якій немає в Литві.
Вдалося нашим футболістам і трохи відпочити. Вони відвідали місто Тракой, де побували на екскурсії озерами, побачили фантастичної краси замки, порозважалися у аквапарку. Але цілковито насолодитися поїздкою та відвідати усі заплановані місця не вийшло. З 32 дітей раптово захворіли 16. Температура, блювота, слабкість – всі ці симптоми дуже вплинули і на настрій команди, і на гру безпосередньо, а особливо в останній день змагань.
– Дітям було дуже важко як фізично, так і морально, – розповідає тренер команди Олександр Кухаренко. – Після того, як з однаковими симптомами почали звертатися діти, ми одразу викликали швидку. Нас швидко доправили до лікарні, де зробили необхідні аналізи та допомогли дітям. Одразу всі подумали на отруєння, проте лікарі швидко поставили діагноз – звичайна ротавірусна інфекція. Нас заспокоїли, сказавши, що для хвилювань підстав немає. Після повернення діти звернулися і в Сновську ЦРЛ, де поставили такий самий діагноз.
Поїдка в Литву відбувалася за рахунок батьків. Доїхати до Чернігова та назад фінансово допомогли Павло Мірошниченко та Сергій Дугель. Супроводжували футболістів Олександр Паренчук та Олександр Шумський – батьки хлопців, які поїхали разом з ними, щоб вболівати та підтримувати своїх дітей у чужій країні.
Сама ж Литва і Каунас зокрема, футболістів не дуже вразили. Говорять, що країна дуже схожа на Україну, тільки дороги там набагато кращі.
Хоч перших місць команда і не здобула, та результатом задоволена. Вони впевнені, що в наступному році їх досягнення будуть ще кращими.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий