Про наш край в період Другої світової війни говорили у бібліотеці

З нагоди 75-річниці вигнання нацистів зі Сновщини у центральній бібліотеці відбулися краєзнавчі читання на тему «Наш край в період Другої світової війни». У читальному залі зібралися небайдужі до історії Сновщини люди, які з цікавістю слухали виступи гостей заходу.
Денис Дрозд, співробітник обласного історичного музею ім. Тарновського ММК «Лісоград», розповів про бойові дії на території нашого району, які розпочалися 27 серпня 1941 року в Клюсах. У своїй розповіді він використав інформацію з документальних матеріалів та спогадів учасників тодішніх подій – М.Д.Рохманюка, Ф.І.Леженіна, С.О.Суркова.
Юрій Донченко, науковий співробітник Сновського історичного музею, поінформував присутніх про 1941-43 роки окупації району та райцентру, який на той час був перейменований зі Щорса у Сновськ. Цікаво, що в цей період видавалася українською мовою міжрайонна газета, працювали школи, навіть ставилися українські п’єси у міському театрі. Німці проводили активну німецьку пропаганду, але в той же час намагалися зберегти українську культуру і традиції. Мадярів (угорців) у місті було значно більше, ніж німців. Останні виконували роль керівництва, а мадяри – виконавців. Визволення району відбувалося в період з 19 по 25 вересня 1943 року. Після окупації нам залишилося багато зруйнованих стратегічних споруд, в тому числі залізничний міст, водонапірні вежі, залізничний вокзал, була спалена церква.
Директор історичного музею Валентина Москаленко розповіла про діяльність Щорської молодіжної організації підпілля. Саме підпільники підтримували дух свободи і віру в перемогу Червоної армії в період окупації району, допомагали партизанам. Доповідь Валентина Василівна побудувала на основі спогадів директора Жовідьскої школи, учасника Другої світової війни Івана Сукаліна. Він залишив у спадок прийдешньому поколінню три рукописні зошити (вони зберігаються у фондах музею), в яких розповідає зі слів очевидців про дії щорських підпільників. Зокрема, спогади зв’язкової Марії Юрченко з Піщанки, якій вдалося вижити. 19 вересня 1942 року 45 сміливих і нескорених були розстріляні. Братська могила знаходиться на території лісопарку. Наприкінці виступу Валентина Москаленко запросила всіх відвідати тематичні виставки музею та рекомендувала педагогам організувати екскурсії для школярів.
Про перші документи міської ради в післяокупаційний період, які зберігаються в архівному відділі РДА, розповіла його начальник Ірина Колодюк. Датовані вони, починаючи з 27 вересня 1943 року. Деякі документи написані навіть на клаптях газет, на сторінках книжок. Це свідчення того, що часи після вигнання нацистів були дуже важкі. Проте офіційні папери розповідають про відбудову зруйнованого міста: школу відкрили вже з 1 жовтня 1943 року, запрацювали дитсадки, перукарня, їдальня, створені комісії при міськраді з питань сільського господарства, будівництва, надання допомоги сім’ям постраждалих червоноармійців та інші. На 1 грудня 43-го чисельність населення міста складала 3600 осіб, з них чоловіків після 18 років – близько 900.
На завершення краєзнавчих читань бібліограф ЦБС Тетяна Козимір презентувала видання центральної бібліотеки на тему Другої світової війни. Це книги авторів Івана Сукаліна, Федора Романенка, Ніни Ісаченко, Олександра Крумкача, Івана Стасенка, Василя Маринченка, збірки про екскурсійні маршрути Сновщини. У заході взяла участь начальник відділу культури і туризму міськради Наталія Добненко.
«Бібліотека докладає зусиль задля дослідження і збереження матеріалів про ті буремні роки, - підсумувала захід директор ЦБС Ніна Мокросноп. – І чекає всіх вас через рік у цьому залі. Можливо, хтось розповість нові факти, зробить цікаві дослідження і поділиться тут з нами». Вона розповіла про книгу Зіновія Волкіна «Від Сновська до Нью Йорка», яку нещодавно побачила в обласній книгозбірні. Автор ділиться спогадами про життя в нашому місті з 1925 по 1941 рр. Бажаючі можуть ознайомитися з копією видання у центральній бібліотеці.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Денис Дрозд, співробітник обласного історичного музею ім. Тарновського ММК «Лісоград», розповів про бойові дії на території нашого району, які розпочалися 27 серпня 1941 року в Клюсах. У своїй розповіді він використав інформацію з документальних матеріалів та спогадів учасників тодішніх подій – М.Д.Рохманюка, Ф.І.Леженіна, С.О.Суркова.
Юрій Донченко, науковий співробітник Сновського історичного музею, поінформував присутніх про 1941-43 роки окупації району та райцентру, який на той час був перейменований зі Щорса у Сновськ. Цікаво, що в цей період видавалася українською мовою міжрайонна газета, працювали школи, навіть ставилися українські п’єси у міському театрі. Німці проводили активну німецьку пропаганду, але в той же час намагалися зберегти українську культуру і традиції. Мадярів (угорців) у місті було значно більше, ніж німців. Останні виконували роль керівництва, а мадяри – виконавців. Визволення району відбувалося в період з 19 по 25 вересня 1943 року. Після окупації нам залишилося багато зруйнованих стратегічних споруд, в тому числі залізничний міст, водонапірні вежі, залізничний вокзал, була спалена церква.
Директор історичного музею Валентина Москаленко розповіла про діяльність Щорської молодіжної організації підпілля. Саме підпільники підтримували дух свободи і віру в перемогу Червоної армії в період окупації району, допомагали партизанам. Доповідь Валентина Василівна побудувала на основі спогадів директора Жовідьскої школи, учасника Другої світової війни Івана Сукаліна. Він залишив у спадок прийдешньому поколінню три рукописні зошити (вони зберігаються у фондах музею), в яких розповідає зі слів очевидців про дії щорських підпільників. Зокрема, спогади зв’язкової Марії Юрченко з Піщанки, якій вдалося вижити. 19 вересня 1942 року 45 сміливих і нескорених були розстріляні. Братська могила знаходиться на території лісопарку. Наприкінці виступу Валентина Москаленко запросила всіх відвідати тематичні виставки музею та рекомендувала педагогам організувати екскурсії для школярів.
Про перші документи міської ради в післяокупаційний період, які зберігаються в архівному відділі РДА, розповіла його начальник Ірина Колодюк. Датовані вони, починаючи з 27 вересня 1943 року. Деякі документи написані навіть на клаптях газет, на сторінках книжок. Це свідчення того, що часи після вигнання нацистів були дуже важкі. Проте офіційні папери розповідають про відбудову зруйнованого міста: школу відкрили вже з 1 жовтня 1943 року, запрацювали дитсадки, перукарня, їдальня, створені комісії при міськраді з питань сільського господарства, будівництва, надання допомоги сім’ям постраждалих червоноармійців та інші. На 1 грудня 43-го чисельність населення міста складала 3600 осіб, з них чоловіків після 18 років – близько 900.
На завершення краєзнавчих читань бібліограф ЦБС Тетяна Козимір презентувала видання центральної бібліотеки на тему Другої світової війни. Це книги авторів Івана Сукаліна, Федора Романенка, Ніни Ісаченко, Олександра Крумкача, Івана Стасенка, Василя Маринченка, збірки про екскурсійні маршрути Сновщини. У заході взяла участь начальник відділу культури і туризму міськради Наталія Добненко.
«Бібліотека докладає зусиль задля дослідження і збереження матеріалів про ті буремні роки, - підсумувала захід директор ЦБС Ніна Мокросноп. – І чекає всіх вас через рік у цьому залі. Можливо, хтось розповість нові факти, зробить цікаві дослідження і поділиться тут з нами». Вона розповіла про книгу Зіновія Волкіна «Від Сновська до Нью Йорка», яку нещодавно побачила в обласній книгозбірні. Автор ділиться спогадами про життя в нашому місті з 1925 по 1941 рр. Бажаючі можуть ознайомитися з копією видання у центральній бібліотеці.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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