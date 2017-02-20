Інформація про виконання районного бюджету за 2016 рік

До доходної частини районного бюджету за 2016 рік надійшло 150966,1 тис. грн. (100,1%), з них: до загального фонду – 146911,1 тис. грн. (99,7 %), до спеціального фонду – 4055,0 тис. грн. (117,1%).
Видаткова частина виконана в сумі 148783,8 тис. грн. (98,3%) в т.ч.: загальний фонд – 138456,4 тис. грн. (99,7%), спеціальний фонд – 10327,4 тис. грн. (82,7%).
По загальному фонду в 2016 році надано державний пільговий кредит індивідуальним сільським забудовникам на суму 15,0 тис. грн. По спеціальному фонду в 2016 році проведено надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам на суму 20,0 тис. грн. та повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі 20,0 тис. грн., що становить 100% від запланованого.
ДОХОДИ
План з власних доходів загального фонду виконано на 100,4%, надійшло 23449,6 тис. грн. податкових і неподаткових платежів при плані 23362,5 тис. грн.
Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Цього податку надійшло 23235,9 тис. грн. або 99,8% до планових річних показників.
Податку на прибуток підприємств і установ комунальної власності надійшло в сумі 8,5 тис. грн. За звітний рік до районного бюджету надійшло адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб 20,9 тис.грн., адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 150,3 тис. грн. та інших неподаткових надходжень у сумі 34,0 тис. грн.
Офіційних трансфертів надійшло 123461,5 тис.грн.(99,6%).
Власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду (КДК 25000000) районного бюджету склали 3896,8 тис. грн., що становить 117,4 % до річного планового показника. Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності отримано в сумі 158,2 тис. грн.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по районному бюджету за 2016 рік проведені на суму 138456,4 тис. грн., що складає 99,7% до уточнених планових призначень на рік (138887,2 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі функцій становить: органи місцевого самоврядування – 1222,8 тис. грн. (0,9%); освіта – 38619,7 тис.грн. (27,9%); охорона здоров’я – 21689,2 тис. грн. (15,7%); соціальний захист та соціальне забезпечення – 68219,5 тис. грн. (49,3%); культура і мистецтво – 5161,0 тис. грн. (3,7%); засоби масової інформації – 50,0 тис. грн. фізична культура і спорт – 1157,4 тис. грн. (0,8%); транспорт, дорожнє господарство, зв’язок – 7,5 тис. грн; підтримка малого і середнього підприємництва – 11,6 тис. грн; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій – 147,0 тис. грн. (0,1%); видатки не віднесені до основних груп – 85,9 тис.грн. (0,1%); інші додаткові дотації – 378,3 тис. грн. (0,3%); субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 398,0 тис.грн. (0,3%); інші субвенції – 736,5 тис.грн. (0,5%); проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 572,0 тис.грн. (0,4%).
Значна частина коштів районного бюджету була спрямована на такі галузі: на фінансування закладів освіти спрямовано 38619,7 тис. грн. при уточненому річному плані 38792,9 тис. грн., або 99,6% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 30155,5 тис.грн.
На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено 3832,7 тис.грн., з них: оплата теплопостачання – 1190,3 тис. грн.; оплата водопостачання та водовідведення – 99,5 тис. грн., оплата електроенергії – 718,9 тис. грн.; оплата природного газу – 1499,9 тис. грн.; оплата інших енергоносіїв – 324,1 тис. грн; на видатки з охорони здоров’я витрачено 21689,2 тис. грн., що становить 99,1% від уточненого плану на рік (21891,7 тис.грн.) В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 16081,7 тис. грн. в т. ч.: по лікарнях – 11931,3 тис. грн., по центру первинної медико-санітарної допомоги – 4150,4 тис. грн. На оплату енергоносіїв – 3637,7 тис. грн.: в т. ч. по лікарнях – 3001,0 тис. грн., по центру первинної медико-санітарної допомоги – 636,7 тис.грн; видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2016 рік склали 68219,5 тис.грн. при уточненому річному плані 68274,4 тис.грн. Виконання становить 99,9%. З них: пільги ветеранам війни і праці – 3461,9 тис. грн; пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ – 56,5 тис. грн.; пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 231,7 тис.грн.; пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України ,,Про захист рослин”, громадянам, передбачені пунктом ”ї” частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною п’ятою статті 29 ЗУ „Про культуру”, частиною другою статті 30 ЗУ „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 ЗУ „Про освіту”, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 293,2 тис. грн.; пільги багатодітним сім’ям – 310,2 тис. грн.; субсидії населенню – 30360,3 тис. грн.; допомога сім’ям з дітьми – 29023,7 тис. грн.; утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 374,7 тис. грн.; програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 5,0 тис.грн.; інші видатки – 3,2 тис.грн.; заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6,2 тис.грн.; територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 3720,7 тис. грн.; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 123,7 тис.грн.; пільги, що надаються населенню на оплату ЖКП і природного газу (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 25,2 тис.грн.; фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів – 58,8 тис.грн.; інші програми соціального захисту дітей – 14,8 тис.грн.; інші видатки на соціальний захист населення – 149,7 тис.грн; видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 5161,0 тис.грн., склали 5161,0 тис.грн., або 100,0%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 4201,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 836,9 тис.грн; видатки на фізичну культуру і спорт склали 1157,4 тис. грн. при уточненому плані на рік 1157,4 тис. грн. або 100,0%, з них: проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 28,5 тис. грн.; утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи – 841,8 тис. грн.; фінансова підтримка ФСТ «Колос» - 121,6 тис.грн.; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) – 6,5 тис.грн.; утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) – 159,0 тис.гривень.
Публічне представлення інформації ,,Про виконання районного бюджету за 2016 рік” відбулося на сесії районної ради 14 лютого 2017 року.
Видаткова частина виконана в сумі 148783,8 тис. грн. (98,3%) в т.ч.: загальний фонд – 138456,4 тис. грн. (99,7%), спеціальний фонд – 10327,4 тис. грн. (82,7%).
По загальному фонду в 2016 році надано державний пільговий кредит індивідуальним сільським забудовникам на суму 15,0 тис. грн. По спеціальному фонду в 2016 році проведено надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам на суму 20,0 тис. грн. та повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі 20,0 тис. грн., що становить 100% від запланованого.
ДОХОДИ
План з власних доходів загального фонду виконано на 100,4%, надійшло 23449,6 тис. грн. податкових і неподаткових платежів при плані 23362,5 тис. грн.
Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Цього податку надійшло 23235,9 тис. грн. або 99,8% до планових річних показників.
Податку на прибуток підприємств і установ комунальної власності надійшло в сумі 8,5 тис. грн. За звітний рік до районного бюджету надійшло адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб 20,9 тис.грн., адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 150,3 тис. грн. та інших неподаткових надходжень у сумі 34,0 тис. грн.
Офіційних трансфертів надійшло 123461,5 тис.грн.(99,6%).
Власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду (КДК 25000000) районного бюджету склали 3896,8 тис. грн., що становить 117,4 % до річного планового показника. Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності отримано в сумі 158,2 тис. грн.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по районному бюджету за 2016 рік проведені на суму 138456,4 тис. грн., що складає 99,7% до уточнених планових призначень на рік (138887,2 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі функцій становить: органи місцевого самоврядування – 1222,8 тис. грн. (0,9%); освіта – 38619,7 тис.грн. (27,9%); охорона здоров’я – 21689,2 тис. грн. (15,7%); соціальний захист та соціальне забезпечення – 68219,5 тис. грн. (49,3%); культура і мистецтво – 5161,0 тис. грн. (3,7%); засоби масової інформації – 50,0 тис. грн. фізична культура і спорт – 1157,4 тис. грн. (0,8%); транспорт, дорожнє господарство, зв’язок – 7,5 тис. грн; підтримка малого і середнього підприємництва – 11,6 тис. грн; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій – 147,0 тис. грн. (0,1%); видатки не віднесені до основних груп – 85,9 тис.грн. (0,1%); інші додаткові дотації – 378,3 тис. грн. (0,3%); субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 398,0 тис.грн. (0,3%); інші субвенції – 736,5 тис.грн. (0,5%); проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 572,0 тис.грн. (0,4%).
Значна частина коштів районного бюджету була спрямована на такі галузі: на фінансування закладів освіти спрямовано 38619,7 тис. грн. при уточненому річному плані 38792,9 тис. грн., або 99,6% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 30155,5 тис.грн.
На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено 3832,7 тис.грн., з них: оплата теплопостачання – 1190,3 тис. грн.; оплата водопостачання та водовідведення – 99,5 тис. грн., оплата електроенергії – 718,9 тис. грн.; оплата природного газу – 1499,9 тис. грн.; оплата інших енергоносіїв – 324,1 тис. грн; на видатки з охорони здоров’я витрачено 21689,2 тис. грн., що становить 99,1% від уточненого плану на рік (21891,7 тис.грн.) В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 16081,7 тис. грн. в т. ч.: по лікарнях – 11931,3 тис. грн., по центру первинної медико-санітарної допомоги – 4150,4 тис. грн. На оплату енергоносіїв – 3637,7 тис. грн.: в т. ч. по лікарнях – 3001,0 тис. грн., по центру первинної медико-санітарної допомоги – 636,7 тис.грн; видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2016 рік склали 68219,5 тис.грн. при уточненому річному плані 68274,4 тис.грн. Виконання становить 99,9%. З них: пільги ветеранам війни і праці – 3461,9 тис. грн; пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ – 56,5 тис. грн.; пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 231,7 тис.грн.; пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України ,,Про захист рослин”, громадянам, передбачені пунктом ”ї” частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною п’ятою статті 29 ЗУ „Про культуру”, частиною другою статті 30 ЗУ „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 ЗУ „Про освіту”, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 293,2 тис. грн.; пільги багатодітним сім’ям – 310,2 тис. грн.; субсидії населенню – 30360,3 тис. грн.; допомога сім’ям з дітьми – 29023,7 тис. грн.; утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 374,7 тис. грн.; програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 5,0 тис.грн.; інші видатки – 3,2 тис.грн.; заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6,2 тис.грн.; територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 3720,7 тис. грн.; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 123,7 тис.грн.; пільги, що надаються населенню на оплату ЖКП і природного газу (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 25,2 тис.грн.; фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів – 58,8 тис.грн.; інші програми соціального захисту дітей – 14,8 тис.грн.; інші видатки на соціальний захист населення – 149,7 тис.грн; видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 5161,0 тис.грн., склали 5161,0 тис.грн., або 100,0%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 4201,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 836,9 тис.грн; видатки на фізичну культуру і спорт склали 1157,4 тис. грн. при уточненому плані на рік 1157,4 тис. грн. або 100,0%, з них: проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 28,5 тис. грн.; утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи – 841,8 тис. грн.; фінансова підтримка ФСТ «Колос» - 121,6 тис.грн.; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) – 6,5 тис.грн.; утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) – 159,0 тис.гривень.
Публічне представлення інформації ,,Про виконання районного бюджету за 2016 рік” відбулося на сесії районної ради 14 лютого 2017 року.
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