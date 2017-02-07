Легка атлетика

Як розповів „Променю” заступник директора дитячо-юнацької спортивної школи В.Ю. Івлєв, 28 січня у Сновську відбулася відкрита районна першість з легкої атлетики.
Її учасниками (у трьох вікових групах) стали 111 юних бігунів з нашого міста і Кролевця, Конотопа, Борзни, Мени. Програма змагань складалася з бар’єрного бігу, естафети і триборства (біг на 20 метрів, потрійний стрибок з місця, біг на витривалість по колу).
Поміж представників Сновщини найкращі результати мали Олександра Чумак (посіла ІІ місце у бар’єрному бігу і також ІІ – у триборстві), у віковій категорії 2006 р.н. і молодших Іван Тимошенко здобув ІІ місце, а Микита Лахадинов ІІІ – у заліку з триборства. Вікторія Артеменко стала другою в триборстві (вікова категорія 2004-2005 рр.н.), а Даша Семко – третьою (2002-2003 рр.н.). В естафеті команда нашого району фінішувала з другим результатом, поступившись конкурентам з Мени лише півсекунди.
В організації першості підтримку надав сектор молоді та спорту РДА. Міський голова Олександр Медведьов вручив володарям перших місць солодкі призи.
Її учасниками (у трьох вікових групах) стали 111 юних бігунів з нашого міста і Кролевця, Конотопа, Борзни, Мени. Програма змагань складалася з бар’єрного бігу, естафети і триборства (біг на 20 метрів, потрійний стрибок з місця, біг на витривалість по колу).
Поміж представників Сновщини найкращі результати мали Олександра Чумак (посіла ІІ місце у бар’єрному бігу і також ІІ – у триборстві), у віковій категорії 2006 р.н. і молодших Іван Тимошенко здобув ІІ місце, а Микита Лахадинов ІІІ – у заліку з триборства. Вікторія Артеменко стала другою в триборстві (вікова категорія 2004-2005 рр.н.), а Даша Семко – третьою (2002-2003 рр.н.). В естафеті команда нашого району фінішувала з другим результатом, поступившись конкурентам з Мени лише півсекунди.
В організації першості підтримку надав сектор молоді та спорту РДА. Міський голова Олександр Медведьов вручив володарям перших місць солодкі призи.
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