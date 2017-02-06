понедельник, 6 февраля 2017 г.

Авдіївка чекає на допомогу

Внаслідок бойових дій на Донеччині містечко Авдіївка, де мешкає багато дітей та немічних людей, залишається без води, тепла та електроенергії.
Наразі там оголошено надзвичайний стан. Існує велика  потреба у продуктах харчування, теплому одязі, взутті, свічках тощо.  Сновщина відгукується на цю біду і разом з громадською організацією Товариства Червоного Хреста, радою ветеранів проводить збір допомоги для відправки в цей східний регіон країни. Допомога збиратиметься і пакуватиметься у раді ветеранів (голова Людмила Кравець), що по вул.Миру,53 у суботу, неділю, понеділок – з 9-00 до 17-00.
Автор: на
Ярлыки:

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