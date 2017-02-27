Припинена діяльність підпільного цеху з виготовлення контрафактної молочної продукції

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинили на Чернігівщині діяльність підпільного цеху з виготовлення контрафактної молочної продукції.
Правоохоронці встановили, що нелегальне виробництво організував у Ніжині місцевий підприємець. Цех працював в орендованих складських приміщеннях у промисловому районі міста. Ділок виготовляв фальсифікат відомого іноземного бренду в антисанітарних умовах, використовуючи відходи молочної продукції невідомого походження.
Співробітники спецслужби задокументували, що цех щодоби виготовляв у середньому одну тонну готової продукції, яку зловмисник реалізовував торговельним мережам по всій території України.
Під час обшуків на нелегальному виробництві оперативники СБ України спільно з поліцією виявили обладнання для виготовлення фальсифікату, ємності з небезпечними хімічними речовинами, пакувальний матеріал та понад триста ящиків готової продукції загальною вартістю майже один мільйон гривень.
Наразі відбуваються невідкладні заходи для вилучення з торговельних мереж контрафактного товару. Відкрито кримінальне провадження за ст. 227 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Правоохоронці встановили, що нелегальне виробництво організував у Ніжині місцевий підприємець. Цех працював в орендованих складських приміщеннях у промисловому районі міста. Ділок виготовляв фальсифікат відомого іноземного бренду в антисанітарних умовах, використовуючи відходи молочної продукції невідомого походження.
Співробітники спецслужби задокументували, що цех щодоби виготовляв у середньому одну тонну готової продукції, яку зловмисник реалізовував торговельним мережам по всій території України.
Під час обшуків на нелегальному виробництві оперативники СБ України спільно з поліцією виявили обладнання для виготовлення фальсифікату, ємності з небезпечними хімічними речовинами, пакувальний матеріал та понад триста ящиків готової продукції загальною вартістю майже один мільйон гривень.
Наразі відбуваються невідкладні заходи для вилучення з торговельних мереж контрафактного товару. Відкрито кримінальне провадження за ст. 227 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
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