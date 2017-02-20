Горілка подорожчала, а чобітки подешевшали

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в січні 2017 р. в області, як і в Україні, становив 101,1%.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 21,6%) подорожчали овочі, на 6,5–7,2% – сметана та фрукти; на 2–3,8% – риба та продукти з риби, птиця, яловичина, сало, кондитерські вироби з борошна, сири, кисломолочна продукція та молоко. Натомість яйця знизилися в ціні на 4,8%. Алкогольні напої стали дорожчими на 1,5%, тютюнові вироби – на 1,4%. На 1,8% зросли ціни на паливо та мастила. Водночас за рахунок сезонних розпродажів на 5,3% знизилися ціни на одяг і взуття.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 21,6%) подорожчали овочі, на 6,5–7,2% – сметана та фрукти; на 2–3,8% – риба та продукти з риби, птиця, яловичина, сало, кондитерські вироби з борошна, сири, кисломолочна продукція та молоко. Натомість яйця знизилися в ціні на 4,8%. Алкогольні напої стали дорожчими на 1,5%, тютюнові вироби – на 1,4%. На 1,8% зросли ціни на паливо та мастила. Водночас за рахунок сезонних розпродажів на 5,3% знизилися ціни на одяг і взуття.
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