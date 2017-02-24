Масляну проводжаємо - весну зустрічаємо

В останній тиждень перед Великим Постом (у цьому році він припав з 20 по 26 лютого) українці святкували Масляну. Народна традиція проводжати таким чином зиму і зустрічати весну збереглася до наших днів. З понеділка вже розпочнеться піст, який триватиме до 16 квітня. Мета його не тільки відмовитися від скоромної їжі, а й духовно очиститися, перед святкуванням світлого свята Великодня.
Не залишилися осторонь свята Масляної й наше вище професійне училище лісового господарства. У закладі навчають не тільки різноманітним професіям, а й виховують справжніх патріотів, не забуваючи про українські народні традиції.
У четвер на Масляну тут влаштували масове гуляння з конкурсами, піснями й танцями. Байдужих ні серед учасників, ні серед глядачів воно не залишило: танцювали всі, як тільки лунали перші акорди музики; в ігри грали з задоволенням і викладачі, й учні. І цьому сприяла не прохолодна сира погода, а загальна святкова атмосфера, радість наближення весни. Ініціатором дійства й ведучою стала вихователь ВПУЛГ Леся Бівалькевич. «Готувалися до свята всі дружно, - розповідає бібліотекар училища Тетяна Шуст. – Щодня в книгозбірні шукали інформацію про народні обряди, прислів’я і приказки. Столяри допомогли зробити декорації».
На святі за сценарієм влаштували змагання між командами. Їх було три: від учнів - «Веселі курчата» та «Ласунчики», від педпрацівників - «Розгуляй». Учасникам необхідно було пройти різні випробування. І в кожному те, що робили колись наші предки на Масляну: змагалися в силі, піднімаючи гирю, танцювали, грали в різні ігри, їли наввипередки вареники, хлопці діставали з колеса своїм дівчатам хусточки й добирали найкращі слова своїм тещам…
Не обійшлося без такої традиції як прив’язування «колоди» неодруженим, а потім від них за традицією вимагали викуп.
Останнє завдання, яке оцінювало журі, було найсмачнішим. Необхідно було визначити, яка команда приготувала кращі млинці. Майбутні кухарі та їхні наставники смажили млинці на вогнищі просто неба. Запашні, солодкі, з сиром, маком, яблуками, заварним кремом, згущеним молоком і сметаною! Дуже важко було визначитися, чиї ж кращі, бо ті, хто їх готував і подавав, вклали в них часточку душі. Та після обговорення вирішили перше місце поділити між учнями, а педагогам дісталося друге. Дійсно, це той випадок, коли учні перевершили своїх вчителів.
Під час масового гуляння радували присутніх своїми чарівними голосами гостя заходу, керівник народного ансамблю «Калина» районного Будинку культури Оксана Бондаревська, працівники та учні ВПУЛГ.
Свято вдалося на славу і додало гарного настрою всім, хто завітав на майданчик. На завершення учасники дійства спалили опудало Масляної. Вважається, що разом з ним згорять всі негаразди і невдачі минулого року.
Тож нехай прийдешня весна несе всім тільки здоров’я, злагоду, добробут і мир.
Не залишилися осторонь свята Масляної й наше вище професійне училище лісового господарства. У закладі навчають не тільки різноманітним професіям, а й виховують справжніх патріотів, не забуваючи про українські народні традиції.
У четвер на Масляну тут влаштували масове гуляння з конкурсами, піснями й танцями. Байдужих ні серед учасників, ні серед глядачів воно не залишило: танцювали всі, як тільки лунали перші акорди музики; в ігри грали з задоволенням і викладачі, й учні. І цьому сприяла не прохолодна сира погода, а загальна святкова атмосфера, радість наближення весни. Ініціатором дійства й ведучою стала вихователь ВПУЛГ Леся Бівалькевич. «Готувалися до свята всі дружно, - розповідає бібліотекар училища Тетяна Шуст. – Щодня в книгозбірні шукали інформацію про народні обряди, прислів’я і приказки. Столяри допомогли зробити декорації».
На святі за сценарієм влаштували змагання між командами. Їх було три: від учнів - «Веселі курчата» та «Ласунчики», від педпрацівників - «Розгуляй». Учасникам необхідно було пройти різні випробування. І в кожному те, що робили колись наші предки на Масляну: змагалися в силі, піднімаючи гирю, танцювали, грали в різні ігри, їли наввипередки вареники, хлопці діставали з колеса своїм дівчатам хусточки й добирали найкращі слова своїм тещам…
Не обійшлося без такої традиції як прив’язування «колоди» неодруженим, а потім від них за традицією вимагали викуп.
Останнє завдання, яке оцінювало журі, було найсмачнішим. Необхідно було визначити, яка команда приготувала кращі млинці. Майбутні кухарі та їхні наставники смажили млинці на вогнищі просто неба. Запашні, солодкі, з сиром, маком, яблуками, заварним кремом, згущеним молоком і сметаною! Дуже важко було визначитися, чиї ж кращі, бо ті, хто їх готував і подавав, вклали в них часточку душі. Та після обговорення вирішили перше місце поділити між учнями, а педагогам дісталося друге. Дійсно, це той випадок, коли учні перевершили своїх вчителів.
Під час масового гуляння радували присутніх своїми чарівними голосами гостя заходу, керівник народного ансамблю «Калина» районного Будинку культури Оксана Бондаревська, працівники та учні ВПУЛГ.
Свято вдалося на славу і додало гарного настрою всім, хто завітав на майданчик. На завершення учасники дійства спалили опудало Масляної. Вважається, що разом з ним згорять всі негаразди і невдачі минулого року.
Тож нехай прийдешня весна несе всім тільки здоров’я, злагоду, добробут і мир.
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