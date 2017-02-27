Реєстрація шлюбу за добу

11 січня 2017 року Урядом схвалено розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №502», яким розширено перелік міст України, де запроваджується реалізація пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем.
Наразі він реалізується у Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам'янець-Подільському, Рівному, Житомирі, Харкові, Івано-Франківську, Ужгороді, Сумах, Тернополі, Чернігові, Чернівцях та на територіях, наближених до зони проведення антитерористичної операції - у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку.
За детальною інформацією щодо надання послуги “Шлюб за добу” вам необхідно звернутися до комунального підприємства «Міський палац культури» Чернігівської міської ради за адресою: м.Чернігів, вулиця І. Мазепи, 23; тел. (0462) 97 08 37; e-mail: express-vesilya@ukr.net.
Ю.Реута, начальник Сновського районного
відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області
Наразі він реалізується у Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам'янець-Подільському, Рівному, Житомирі, Харкові, Івано-Франківську, Ужгороді, Сумах, Тернополі, Чернігові, Чернівцях та на територіях, наближених до зони проведення антитерористичної операції - у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку.
За детальною інформацією щодо надання послуги “Шлюб за добу” вам необхідно звернутися до комунального підприємства «Міський палац культури» Чернігівської міської ради за адресою: м.Чернігів, вулиця І. Мазепи, 23; тел. (0462) 97 08 37; e-mail: express-vesilya@ukr.net.
Ю.Реута, начальник Сновського районного
відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області
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