пятница, 24 февраля 2017 г.

Все міняється, лише... калюжа залишається

Мова йде про ту калюжу, яка впродовж декількох років продовжує «красуватися» на площі, поблизу редакції.
І фотографували її, і писали, і екологів залучали, а вона  - «живе!»На цьому тижні колектив  «Променя» став очевидцем картини, коли двірник мерії ломом пробивав канаву, аби воду з тієї калюжі спустити у двір редакції. І потікли нечистоти під яблуньки, берізки, каштани, восени висаджені тюльпани і розлилася майже до ганку багнюка. Слів (літературних!) бракує для аналізу ситуації, тим паче, що вирішити проблему можна було ще минулої осені...
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
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