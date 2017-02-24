Все міняється, лише... калюжа залишається

Мова йде про ту калюжу, яка впродовж декількох років продовжує «красуватися» на площі, поблизу редакції.
І фотографували її, і писали, і екологів залучали, а вона - «живе!»На цьому тижні колектив «Променя» став очевидцем картини, коли двірник мерії ломом пробивав канаву, аби воду з тієї калюжі спустити у двір редакції. І потікли нечистоти під яблуньки, берізки, каштани, восени висаджені тюльпани і розлилася майже до ганку багнюка. Слів (літературних!) бракує для аналізу ситуації, тим паче, що вирішити проблему можна було ще минулої осені...
Олена КОМПАНЕЦЬ
І фотографували її, і писали, і екологів залучали, а вона - «живе!»На цьому тижні колектив «Променя» став очевидцем картини, коли двірник мерії ломом пробивав канаву, аби воду з тієї калюжі спустити у двір редакції. І потікли нечистоти під яблуньки, берізки, каштани, восени висаджені тюльпани і розлилася майже до ганку багнюка. Слів (літературних!) бракує для аналізу ситуації, тим паче, що вирішити проблему можна було ще минулої осені...
Олена КОМПАНЕЦЬ
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