Гроші з батьків заклади більше не збиратимуть

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко дав доручення підготувати розпорядження, яке заборонить адміністраціям шкіл і садочків збирати кошти з батьків на будь-які потреби освітніх установ – проведення ремонтів, інші видатки, пов’язані з утримання закладів, класів, груп тощо (крім харчування та позаурочних заходів).
Раніше було заборонено збирати кошти на побутову хімію.
Діяти розпорядження почне з нового навчального року.
- Вважаю, у період економічної кризи, коли понад 65% мешканців міста отримують субсидію на сплату комунальних послуг, це правильне рішення. Ми зменшимо навантаження на батьків та збільшимо фінансування освіти, щоби не збирати додаткових коштів, - сказав Владислав Атрошенко.
Раніше було заборонено збирати кошти на побутову хімію.
Діяти розпорядження почне з нового навчального року.
- Вважаю, у період економічної кризи, коли понад 65% мешканців міста отримують субсидію на сплату комунальних послуг, це правильне рішення. Ми зменшимо навантаження на батьків та збільшимо фінансування освіти, щоби не збирати додаткових коштів, - сказав Владислав Атрошенко.
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