вторник, 7 февраля 2017 г.

Гроші з батьків заклади більше не збиратимуть

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко дав доручення підготувати  розпорядження, яке заборонить адміністраціям шкіл і садочків збирати кошти  з батьків на будь-які потреби освітніх установ – проведення ремонтів, інші видатки, пов’язані з утримання закладів, класів, груп тощо (крім харчування та позаурочних заходів).
Раніше було  заборонено збирати кошти на побутову хімію.
Діяти розпорядження почне з нового навчального року.
- Вважаю, у період економічної кризи, коли понад 65% мешканців міста отримують субсидію на сплату комунальних послуг, це правильне рішення. Ми зменшимо навантаження на батьків та збільшимо фінансування освіти, щоби не збирати додаткових коштів, - сказав Владислав Атрошенко. 
Автор: на

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