понедельник, 20 февраля 2017 г.

Працює «Телефон довіри»

 З 6 лютого 2017 року при соціально-психологічному центрі м. Славутич, який підпорядкований Державній службі  України у справах  ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, почала діяти служба екстренної психологічної та правової допомоги «Телефон довіри».
Започаткування  діяльності  такої служби викликана необхідністю розширити доступ  до психологічних  послуг  і  правової  підтримки  учасників  АТО  – передовсім  із сільської місцевості. Телефони екстреної  служби: (095 )467-64-08, (067)850-91-16.  Графік  роботи: робочі дні, з 9.00 до 13.00; з 14.00 до 18.00.

Автор: на

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