Працює «Телефон довіри»

З 6 лютого 2017 року при соціально-психологічному центрі м. Славутич, який підпорядкований Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, почала діяти служба екстренної психологічної та правової допомоги «Телефон довіри».
Започаткування діяльності такої служби викликана необхідністю розширити доступ до психологічних послуг і правової підтримки учасників АТО – передовсім із сільської місцевості. Телефони екстреної служби: (095 )467-64-08, (067)850-91-16. Графік роботи: робочі дні, з 9.00 до 13.00; з 14.00 до 18.00.
Започаткування діяльності такої служби викликана необхідністю розширити доступ до психологічних послуг і правової підтримки учасників АТО – передовсім із сільської місцевості. Телефони екстреної служби: (095 )467-64-08, (067)850-91-16. Графік роботи: робочі дні, з 9.00 до 13.00; з 14.00 до 18.00.
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